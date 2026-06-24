Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της στο Mega - Τι συνέβη;

Τι μέλλει γενέσθαι για την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της;

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Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Φαίη Σκορδά για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά ολοκληρώνεται οριστικά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, λόγω οικονομικών λόγων.
  • Η Σκορδά ενημερώθηκε για το φινάλε σε ραντεβού με στελέχη του Mega, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές ενημερώθηκαν αμέσως μετά.
  • Η εκπομπή είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 και κλείνει τον κύκλο της μετά από δύο χρόνια.
  • Συζητήσεις για τη νέα εκπομπή που θα αντικαταστήσει το Buongiorno αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
  • Η Φαίη Σκορδά προγραμματίζει τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη σε οικογενειακό κύκλο, χωρίς πίεση χρόνου.

Μία απρόσμενη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην πρωινή ζώνη, καθώς το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά ολοκληρώνεται οριστικά αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου.

Φαίη Σκορδά: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη νονά της και τη Σύμη

Η παρουσιάστρια ενημερώθηκε για το φινάλε της εκπομπής το απόγευμα της Τετάρτης σε ραντεβού με τα στελέχη του Mega, με το οικονομικό κομμάτι να αποτελεί τον μοναδικό λόγο για αυτή την απόφαση.

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της στο Mega - Τι συνέβη;

Λίγα λεπτά αργότερα, ενημερώθηκαν -σύμφωνα με τις πληροφορίες- κι οι υπόλοιποι συντελεστές για το οριστικό φινάλε της εκπομπής.

Φαίη Σκορδά για γάμο: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, όχι να γίνει με πίεση»

Η εκπομπή που βγήκε στον αέρα τον Σεπτέμβριο του 2024, κλείνει τον κύκλο της μετά από δύο χρόνια, ενώ οι συζητήσεις για το τι θα δούμε στη θέση της από το φθινόπωρο αναμένεται να κορυφωθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της στο Buongiorno

Η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της στο Buongiorno /Φωτογραφία Mega

Το καλοκαίρι του 2024, η παρουσιάστρια έκανε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές από τον ΣΚΑΪ στο Mega, επιστρέφοντας τότε στο κανάλι όπου ξεκίνησε την πορεία της στην πρωινή ζώνη (σ.σ. με τον τότε σύζυγό της Γιώργο Λιάγκα), βλέπει τώρα αυτόν τον κύκλο να κλείνει.

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι»

Στον αντίποδα των τηλεοπτικών εξελίξεων, η Φαίη Σκορδά αναμένεται να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για την εκπομπή της στο Mega - Τι συνέβη;

Αν κι οι αρχικές φήμες ήθελαν το μυστήριο να τελείται στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, οι προετοιμασίες πήγαν λίγο πιο πίσω λόγω έλλειψης χρόνου. Η ίδια η παρουσιάστρια δήλωσε πρόσφατα στον τηλεοπτικό αέρα ότι ο γάμος δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, καθώς επιθυμεί να τον ζήσει χωρίς την πίεση του χρόνου και να τον ευχαριστηθεί.

Το σίγουρο είναι ότι το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί σε πολύ κλειστό και οικογενειακό κύκλο.

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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