Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Φαίη Σκορδά για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Μία απρόσμενη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στην πρωινή ζώνη, καθώς το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά ολοκληρώνεται οριστικά αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια ενημερώθηκε για το φινάλε της εκπομπής το απόγευμα της Τετάρτης σε ραντεβού με τα στελέχη του Mega, με το οικονομικό κομμάτι να αποτελεί τον μοναδικό λόγο για αυτή την απόφαση.

Λίγα λεπτά αργότερα, ενημερώθηκαν -σύμφωνα με τις πληροφορίες- κι οι υπόλοιποι συντελεστές για το οριστικό φινάλε της εκπομπής.

Η εκπομπή που βγήκε στον αέρα τον Σεπτέμβριο του 2024, κλείνει τον κύκλο της μετά από δύο χρόνια, ενώ οι συζητήσεις για το τι θα δούμε στη θέση της από το φθινόπωρο αναμένεται να κορυφωθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της στο Buongiorno /Φωτογραφία Mega

Το καλοκαίρι του 2024, η παρουσιάστρια έκανε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές από τον ΣΚΑΪ στο Mega, επιστρέφοντας τότε στο κανάλι όπου ξεκίνησε την πορεία της στην πρωινή ζώνη (σ.σ. με τον τότε σύζυγό της Γιώργο Λιάγκα), βλέπει τώρα αυτόν τον κύκλο να κλείνει.

Στον αντίποδα των τηλεοπτικών εξελίξεων, η Φαίη Σκορδά αναμένεται να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Αν κι οι αρχικές φήμες ήθελαν το μυστήριο να τελείται στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, οι προετοιμασίες πήγαν λίγο πιο πίσω λόγω έλλειψης χρόνου. Η ίδια η παρουσιάστρια δήλωσε πρόσφατα στον τηλεοπτικό αέρα ότι ο γάμος δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, καθώς επιθυμεί να τον ζήσει χωρίς την πίεση του χρόνου και να τον ευχαριστηθεί.

Το σίγουρο είναι ότι το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί σε πολύ κλειστό και οικογενειακό κύκλο.