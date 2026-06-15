Η Φαίη Σκορδά κι ο Χρήστος Βέργαδος αναφέρθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον επικείμενο γάμο της παρουσιάστριας με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι η τελετή δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Στο φινάλε της σημερινής εκπομπής ο γνωστός pastry chef της ευχήθηκε για τον επικείμενο γάμο της, με την παρουσιάστρια να απαντά άμεσα πως η συγκεκριμένη στιγμή δεν θα έρθει τους θερινούς μήνες.

«Η ώρα η καλή», ευχήθηκε ο Χρήστος Βέργαδος στη Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να απαντά: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι…».

Η σύντομη στιχομυθία συνεχίστηκε με τον Χρήστο Βέργαδο να λέει «Τότε θα είμαι εδώ…», τη Φαίη Σκορδά να ανταπαντά «Θα είσαι εδώ…» και εκείνον να κλείνει τη συζήτηση με τη φράση «Οκ, θα φτιάξουμε και την τούρτα!».

Η αναφορά έγινε στο τέλος της εκπομπής, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, χωρίς να δοθεί κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια για το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί.

Με αυτή της την ατάκα, η Φαίη Σκορδά ακυρώνει όλες τις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν παντρεύεται με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της μέσα στο καλοκαίρι.

H Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αν κι η ημερομηνία του γάμου παραμένει άγνωστη, το ζευγάρι φαίνεται να προχωράει με σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ήδη συζητήσει τις λεπτομέρειες της τελετής. Πηγές αναφέρουν πως μετά τον γάμο θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι, όπου θα γιορτάσουν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.