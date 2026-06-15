Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι»

Όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια απαντώντας στον Χρήστο Βέργαδο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε ότι ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη δεν θα γίνει το καλοκαίρι.
  • Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, χωρίς να αποκαλυφθεί η ακριβής ημερομηνία του γάμου.
  • Η παρουσιάστρια διέψευσε φήμες για πολιτικό γάμο το καλοκαίρι.
  • Το ζευγάρι έχει ήδη συζητήσει λεπτομέρειες της τελετής και σχεδιάζει μεγάλο πάρτι μετά τον γάμο.
  • Ο Χρήστος Βέργαδος ευχήθηκε στη Φαίη και ανέφερε ότι θα φτιάξει την τούρτα για την περίσταση.

Η Φαίη Σκορδά κι ο Χρήστος Βέργαδος αναφέρθηκαν το πρωί της  Δευτέρας στον επικείμενο γάμο της παρουσιάστριας με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με την ίδια να ξεκαθαρίζει ότι η τελετή δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι»

Στο φινάλε της σημερινής εκπομπής ο γνωστός pastry chef της ευχήθηκε για τον επικείμενο γάμο της, με την παρουσιάστρια να απαντά άμεσα πως η συγκεκριμένη στιγμή δεν θα έρθει τους θερινούς μήνες.

«Η ώρα η καλή», ευχήθηκε ο Χρήστος Βέργαδος στη Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να απαντά: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι…».

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Η σύντομη στιχομυθία συνεχίστηκε με τον Χρήστο Βέργαδο να λέει «Τότε θα είμαι εδώ…», τη Φαίη Σκορδά να ανταπαντά «Θα είσαι εδώ…» και εκείνον να κλείνει τη συζήτηση με τη φράση «Οκ, θα φτιάξουμε και την τούρτα!».

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: «Δε θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι»

Η αναφορά έγινε στο τέλος της εκπομπής, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, χωρίς να δοθεί κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια για το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί.

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Με αυτή της την ατάκα, η Φαίη Σκορδά ακυρώνει όλες τις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν παντρεύεται με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της μέσα στο καλοκαίρι.

H Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

H Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αν κι η ημερομηνία του γάμου παραμένει άγνωστη, το ζευγάρι φαίνεται να προχωράει με σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ήδη συζητήσει τις λεπτομέρειες της τελετής. Πηγές αναφέρουν πως μετά τον γάμο θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι, όπου θα γιορτάσουν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

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