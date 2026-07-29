Επέτειο γάμου είχαν χθες η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση και ο Βύρων Βασιλειάδης. Το ζευγάρι συμπλήρωσε έξι χρόνια, οπότε ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, στις 28 Ιουλίου 2020.

Με αυτή την αφορμή, η κόρη του αείμνηστου Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από εκείνη τη μέρα κι έτσι θυμηθήκαμε το υπέροχο νυφικό της, την άφιξη της νύφης στην παραλία Αγράρι με καΐκι και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ευτυχία του ζευγαριού που ήταν «ζωγραφισμένη» στα πρόσωπά τους.

Η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση με το νυφικό της/ instagram livewithlove_erietta

Η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση με το νυφικό της/ instagram livewithlove_erietta

Το καΐκι που μετέφερε τη νύφη στην παραλία Αγράρι/ Instagram livewithlove_erietta

Συγκινημένη η Μαριάννα Λάτση συνόδευσε την κόρη της ως νύφη/ instagram livewithlove_erietta

«My everything», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου στη φωτογραφία που δείχνει τον Βύρωνα Βασιλειάδη καθώς την περίμενε, κρατώντας τη νυφική ανθοδέσμη.

O Βύρων Βασιλειάδης περιμένει τη νύφη κρατώντας την ανθοδέσμη/ instagram livewithlove_erietta

«6 years and counting», έγραψε στη φωτογραφία που δείχνει του νεόνυμφο ζευγάρι να κοιτούν τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Εριέττα Κούρκουλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη/ instagram livewithlove_erietta

Εριέττα Κούρκουλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη/ instagram livewithlove_erietta

Εριέττα Κούρκουλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη/ instagram livewithlove_erietta

Εριέττα Κούρκουλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη/ instagram livewithlove_erietta

To ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια. Η ευτυχία τους συμπληρώθηκε με τον ερχομό των δύο γιων τους, του Νίκου που γεννήθηκε το 2022 και του Λέοντα, το 2024.

Το «επετειακό αφιέρωμα» έκλεισε με μια τωρινή φωτογραφία του ζευγαριού, με φόντο τη θάλασσα και το φεγγάρι που καθρεφτίζεται σ' αυτήν. «28.07.26 my forever», σημείωσε η Εριέττα Κούρκουλου.

«... την ημέρα που υποσχεθήκαμε το "για πάντα". Ναι είναι παραδοσιακό, ναι δεν το θέλουν ούτε ταιριάζει σε όλους, αλλά ήταν η πιο μαγική εμπειρία και η πιο σωστή απόφαση που έχω πάρει ποτέ μου. Ο άνθρωπος της ζωής μου. Εκείνος που θαυμάζω όσο κανέναν και μου έχει χαρίσει μια ζωή τόσο όμορφη που με τρομάζει.

Σε ευχαριστώ απλά για αυτά τα χρόνια, τις μοναδικές στιγμές που έχουμε ζήσει, τα δύο παιδάκια μας και κυρίως την χρυσή καρδία σου! Σε ευχαριστώ που με επέλεξες και συνεχίζεις να με επιλέγεις κάθε μέρα. Υπόσχομαι όπως υποσχέθηκα και εκείνο το βράδυ να κάνω το ίδιο!

Σε Λατρεύω», είχε γράψει σε ανάρτησή της για τον σύζυγό της ανήμερα της επετείου του γάμου τους, το 2025.