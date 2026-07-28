Τέλος χρόνου για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς από τις 3 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν κυρίως όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι νέες ταυτότητες, οι οποίες συμμορφώνονται με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, αποτελούν πλέον το βασικό έγγραφο ταυτοποίησης για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι παλιές μπλε ταυτότητες παύουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Νέες Ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου

Για τους πολίτες που δεν θα έχουν προχωρήσει στην έκδοση νέας ταυτότητας έως την ημερομηνία αυτή, δεν προβλέπεται κάποιο διοικητικό πρόστιμο. Ωστόσο, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο. Αντίθετα, για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και την ταυτοποίηση εντός της Ελλάδας, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να γίνονται δεκτές μέχρι νεότερης επίσημης απόφασης.

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πρόσφατη φωτογραφία που πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, καθώς και η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται από την υπηρεσία με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Μητρώο Πολιτών και υπογράφεται από τον πολίτη κατά την παρουσία του.

Νέες Ταυτότητες: Το παράβολο για την έκδοσή τους

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι επίσης η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου. Το κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας ανέρχεται στα 10 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους. Παράλληλα απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) και σύγχρονα στοιχεία προστασίας που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την παραποίησή τους.

Όσοι δεν έχουν ακόμη προγραμματίσει την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους καλό είναι να το πράξουν το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποφύγουν πιθανές καθυστερήσεις λόγω αυξημένης ζήτησης.