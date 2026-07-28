Τι ραντεβού πρέπει να βγαίνετε με τον/την σύντροφό σας για να μη χωρίσετε;

Το ζητούμενο δεν είναι να περνάτε περισσότερο αλλά ποιοτικότερο χρόνο μαζί

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Πολλά ζευγάρια πιστεύουν ότι αφιερώνουν ήδη αρκετό χρόνο ο ένας στον άλλο. Ένα γρήγορο δείπνο μετά τη δουλειά, τα ψώνια του Σαββατοκύριακου ή μια βραδιά στον καναπέ με φαγητό απ' έξω και Netflix μοιάζουν αρκετά. Κι όμως, όσο περνούν τα χρόνια, αυτές οι στιγμές συχνά μετατρέπονται σε ρουτίνα και η ουσιαστική σύνδεση αρχίζει να χάνεται.

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Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα δεν είναι ότι τα ζευγάρια δεν περνούν χρόνο μαζί. Είναι ότι ο χρόνος αυτός δεν είναι ποιοτικός. Όπως λέει η θεραπεύτρια ζευγαριών Laura Richer, «η οικειότητα απαιτεί παρουσία. Δεν αρκεί να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο».

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Με άλλα λόγια, το να κάθεστε δίπλα-δίπλα στον καναπέ κοιτώντας τις οθόνες σας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συνδέεστε συναισθηματικά.

Δοκιμάστε κάτι καινούριο

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Ένα από τα πιο συχνά λάθη των ζευγαριών είναι ότι τα ραντεβού τους μοιάζουν πάντα ίδια. Όταν κάθε έξοδος ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, η σχέση χάνει το στοιχείο της έκπληξης.

Η σεξοθεραπεύτρια Claire Perelman προτείνει δραστηριότητες που βγάζουν το ζευγάρι από τη ζώνη άνεσής του: ένα μάθημα κεραμικής, μια βραδιά ζωγραφικής με κρασί, αναρρίχηση, bowling, μια νέα διαδρομή στην πεζοπορία ή ακόμη και κάποιο κοινό χόμπι που κανείς από τους δύο δεν έχει δοκιμάσει ξανά. Ο λόγος είναι απλός. Όταν ζείτε μια νέα εμπειρία μαζί, βλέπεις τον σύντροφό σου από μια διαφορετική οπτική και αυτό μπορεί να αναζωπυρώσει τον ενθουσιασμό αλλά και την έλξη.

Φάκελος χωρισμός: μάθε να βάζεις τελεία και να προχωράς μπροστά

Η Gogolinski προτείνει επίσης τα λεγόμενα «side-by-side dates», δηλαδή δραστηριότητες όπου συνεργάζεστε αντί να κάθεστε απλώς απέναντι ο ένας από τον άλλο. Ένα μάθημα μαγειρικής, η κατασκευή κάποιου αντικειμένου ή ακόμη και μια κοινή πεζοπορία δημιουργούν θετικές εμπειρίες χωρίς η συζήτηση να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από λογαριασμούς, παιδιά και υποχρεώσεις.

Γελάστε περισσότερο

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Μια ακόμη πρόταση των θεραπευτών είναι το λεγόμενο «ραντεβού γέλιου». Μια παράσταση stand-up comedy, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ή χαθείτε μαζί στα πιο παράξενα βίντεο του YouTube. Το κοινό γέλιο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους τρόπους ενίσχυσης της συναισθηματικής σύνδεσης.

Δείτε όλες τις συμβουλές γγια τα ιδανικά ραντεβού στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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