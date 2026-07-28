Δείτε όσα είπε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τη συνεργασία με την Ελένη Κούρκουλα στο Στούντιο 4

Η επιστροφή της Ελένης Κούρκουλα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το θέατρο. Μετά από 17 χρόνια, η καταξιωμένη ηθοποιός επιστρέφει στη σκηνή με τη γαλλική κωμωδία Αγαπητοί γονείς (Chers parents) των Εμανουέλ κι Αρμέλ Πατρόν.

Έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, όπου αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ευρύ κοινό μέσα από εμβληματικούς ρόλους, όπως αυτός της «Σελήνης» στη Λάμψη του Νίκου Φώσκολου, η Ελένη Κούρκουλα αποφάσισε πριν από αρκετά χρόνια να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική τέχνη.

Η μετέπειτα διαδρομή της συνδέθηκε στενά με την πολιτική και την προσφορά στα κοινά, γεγονός που έκανε την απουσία της από τη σκηνή ακόμα πιο αισθητή στους κύκλους των θεατρόφιλων.

Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση χρονολογείται τη σεζόν 1998-1999, όταν συμμετείχε στην Αυλή των θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου.

Η απόφασή της να πατήσει ξανά το θεατρικό σανίδι δεν ήταν μια βιαστική επιλογή, αλλά το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής συνάντησης με ένα ισχυρό θεατρικό κείμενο και μια ομάδα συντελεστών που της ενέπνευσαν την απαραίτητη εμπιστοσύνη.

Στην παράσταση Αγαπητοί γονείς, που θα ανέβει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν, η Ελένη Κούρκουλα θα συμπρωταγωνιστεί με τον στενό της φίλο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, με τους Κώστα Βασαρδάνη, Άλκη Μπακογιάννη κι Άννα Λουιζίδη να συμπληρώνουν τον θίασο.