Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!

Σε ποια παράσταση θα τη δούμε από το ερχόμενο φθινόπωρο;

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Κούρκουλα επιστρέφει στο θέατρο μετά από 17 χρόνια με την κωμωδία "Αγαπητοί γονείς".
  • Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση ήταν τη σεζόν 1998-1999 στην "Αυλή των θαυμάτων".
  • Η απόφασή της να επιστρέψει προήλθε από μια ουσιαστική συνάντηση με το θεατρικό κείμενο και τους συντελεστές.
  • Θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και άλλους ηθοποιούς.
  • Η παράσταση θα ανέβει στο Θέατρο Εμπορικόν στις 14 Οκτωβρίου.

Η επιστροφή της Ελένης Κούρκουλα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το θέατρο. Μετά από 17 χρόνια, η καταξιωμένη ηθοποιός επιστρέφει στη σκηνή με τη γαλλική κωμωδία Αγαπητοί γονείς (Chers parents) των Εμανουέλ κι Αρμέλ Πατρόν.

Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!

Έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, όπου αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ευρύ κοινό μέσα από εμβληματικούς ρόλους, όπως αυτός της «Σελήνης» στη Λάμψη του Νίκου Φώσκολου, η Ελένη Κούρκουλα αποφάσισε πριν από αρκετά χρόνια να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική τέχνη.

Η μετέπειτα διαδρομή της συνδέθηκε στενά με την πολιτική και την προσφορά στα κοινά, γεγονός που έκανε την απουσία της από τη σκηνή ακόμα πιο αισθητή στους κύκλους των θεατρόφιλων.

Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση χρονολογείται τη σεζόν 1998-1999, όταν συμμετείχε στην Αυλή των θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου.

Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!

Η απόφασή της να πατήσει ξανά το θεατρικό σανίδι δεν ήταν μια βιαστική επιλογή, αλλά το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής συνάντησης με ένα ισχυρό θεατρικό κείμενο και μια ομάδα συντελεστών που της ενέπνευσαν την απαραίτητη εμπιστοσύνη. 

Στην παράσταση Αγαπητοί γονείς, που θα ανέβει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εμπορικόν, η Ελένη Κούρκουλα θα συμπρωταγωνιστεί με τον στενό της φίλο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, με τους Κώστα Βασαρδάνη, Άλκη Μπακογιάννη κι Άννα Λουιζίδη να συμπληρώνουν τον θίασο.

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