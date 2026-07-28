Με ένα νέο βίντεο στο TikTok, η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδειξαν fun στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πάρο.

Το clip, που ανέβηκε από τον προσωπικό λογαριασμό της ηθοποιού, καταγράφει ένα χιουμοριστικό παιχνίδι των δύο δίπλα στην πισίνα, με τον ηθοποιό να κάνει διαδοχικά άλματα και το μοντάζ να δίνει την εικόνα ότι αιωρείται.

Καρέ καρέ ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε στην αγκαλιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου /Φωτογραφία TikTok

Εδώ και λίγο καιρό, οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και περνούν χρόνο μαζί, δημοσιεύοντας συχνά εικόνες και βίντεο από την καθημερινότητά τους και τις αποδράσεις τους.

Το βίντεο δείχνει τον Γιώργο Γεροντιδάκη να ποζάρει με παιχνιδιάρικη διάθεση, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλα άλματα. Μέσα από τη σύνθεση των καρέ, το αποτέλεσμα παρουσιάζει τον ηθοποιό σαν να κινείται στον αέρα, μέχρι που καταλήγει στην αγκαλιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου.

Αμέσως μετά, κι οι δύο ξεσπούν σε γέλια, ενώ η ηθοποιός δείχνει να πιάνει τη μέση της από το βάρος που σήκωσε. Η σκηνή ολοκληρώνεται με τους δυο τους να αποχωρούν μαζί.

Το βίντεο που πόσταρε η Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ντορέττα Παπαδημητρίου & Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράζονται στιγμές από τις διακοπές

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι πλέον εκφράζει ανοιχτά τη σχέση του και συνεχίζει να δημοσιεύει κοινά στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του. Το συγκεκριμένο βίντεο ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις των δύο ηθοποιών από τις διακοπές τους.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε ανεβάσει ακόμη ένα καλοκαιρινό βίντεο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Σε εκείνο το clip, οι δυο τους σχημάτιζαν τη λέξη «LOVE» υπό τους ήχους του τραγουδιού L.O.V.E. του Frank Sinatra.

Η νέα ανάρτηση συγκέντρωσε ενδιαφέρον ακριβώς επειδή βασίστηκε σε ένα απλό, χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στην Πάρο, το οποίο μετατράπηκε σε viral περιεχόμενο μέσα από το δημιουργικό μοντάζ και την in love διάθεση των δύο ηθοποιών»