Η Κατερίνα Καραβάτου συγκινεί: «Κάθε χρονιά περιμένω αυτήν τη στιγμή»

Κάνει διακοπές λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά με το Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 12:06 Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον Φονιά» αντί να τον τραγουδήσει
28.07.26 , 12:00 Summer wedding guest look: Οι στιλιστικές επιλογές για αξέχαστη εμφάνιση
28.07.26 , 11:25 Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Τέρμα από το Καλημέρα Ελλάδα
28.07.26 , 11:20 ΑΕΚ: Καμία σχέση με Κάνγκουα ο Μάγερ
28.07.26 , 11:09 ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
28.07.26 , 11:05 Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
28.07.26 , 11:02 Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 10:56 Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
28.07.26 , 10:39 Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
28.07.26 , 10:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 10:09 Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
28.07.26 , 10:04 Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»
28.07.26 , 10:00 DS Automobiles: Διακρίσεις για τα DS E-TENSE FE25 στο Τόκιο
28.07.26 , 10:00 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
28.07.26 , 09:59 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Ελεονώρα Μελέτη: Η αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το πρώτο teaser για το Στούντιο 4 με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καραβάτου μοιράστηκε προσωπικές στιγμές με τις θείες της στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία τους.
  • Η θεία Ελένη είναι 92 ετών και η θεία Μαρίκα 90, και η Κατερίνα τις θεωρεί την επιτομή της οικογένειας και της αγάπης.
  • Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της, τονίζοντας τη μοναξιά που αισθάνεται χωρίς τους γονείς της.
  • Η Κατερίνα θα επιστρέψει στην ΕΡΤ για το Στούντιο 4 με τον Χρήστο Φερεντίνο, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει.
  • Συνεχίζει ραδιοφωνικά με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδόνη στον Δρόμος 89,8 FM.

Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καραβάτου όταν ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες με τις δύο θείες της, κάτι που περιμένει κάθε χρόνο. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θεία Ελένη και τη θεία Μαρίκα, αδερφές της μητέρας της κι εξήγησε γιατί η παρουσία τους έχει ξεχωριστή σημασία για την ίδια. 

Κατερίνα Καραβάτου: Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Κάθε χρονιά περιμένω αυτήν τη στιγμή. Κι είμαι πέρα από χαρούμενη ή ευγνώμων που και φέτος έχω την ευκαιρία να τις αγκαλιάζω, να λέω συνέχεια πόσο τις αγαπώ, να παρατηρώ τα βλέμματά τους, να τις ακούω να λένε ιστορίες, να δέχομαι τις συμβουλές τους και να ρουφάω κάθε δευτερόλεπτο. Η θεία μου η Ελένη τώρα στα 92 της, η θεία μου η Μαρίκα τώρα στα 90 της -αδερφές της μητέρας μου- είναι η επιτομή της αγάπης, της οικογένειας κι η ουσία της αγαπημένης οικογένειας. Κι είμαι πολύ τυχερή που κι αυτό το καλοκαίρι το περνάμε μαζί. Και που μαζί θυμόμαστε κι όσους δεν είναι εδώ αλλά τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας. Κι έτσι είναι όλα πιο εύκολα».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καραβάτου

Η αναφορά στη μητέρα της Κατερίνας Καραβάτου

Η παρουσιάστρια, η οποία είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα της, διατηρεί αυτή τη θερινή συνάντηση ως μια οικογενειακή σταθερά, συνδέοντάς την και με τη μνήμη όσων δε βρίσκονται πια στη ζωή.

Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν το κάνω ποτέ. Με βοηθάει να σκεφτώ καλύτερα»

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια της μητέρας της, λέγοντας: «Μετά και τον θάνατο της μητέρας μου, έχω αισθανθεί τεράστια μοναξιά. Η ενηλικίωση ενός ανθρώπου ξεκινά την ώρα που χάνει τη μητέρα του, όποια σχέση κι αν έχει μαζί της. Είμαι μόνη μου. Έχω δίπλα μου πολλούς ανθρώπους να με αγαπούν και νιώθω τυχερή, αλλά το γεγονός πως δεν έχω τους γονείς μου με τάραξε πολύ».

Η Κατερίνα Καραβάτου με τα παιδιά της Αέλια & Αρίωνα

Η Κατερίνα Καραβάτου με τα παιδιά της Αέλια & Αρίωνα /Φωτογραφία Instagram

Το νέο ξεκίνημα στο Στούντιο 4 στην ΕΡΤ

Τη νέα σεζόν η Κατερίνα Καραβάτου θα βρίσκεται στην ΕΡΤ για το ανανεωμένο Στούντιο 4, το οποίο θα παρουσιάζει με τον Χρήστο Φερεντίνο. Η τηλεοπτική επιστροφή της έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία, ενώ έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο teaser της εκπομπής.

Στο πρώτο αυτό δείγμα βλέπουμε τη χημεία και τη νέα τηλεοπτική συνύπαρξη της Κατερίνας Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο. Έτσι, η προσωπική της ανάρτηση ήρθε την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή, για τρίτη χρονιά η παρουσιάστρια θα συνεχίσει ραδιοφωνικά με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδόνη κάθε πρωί στον Δρόμος 89,8 FM.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανώλης Μητσιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον Φονιά» αντί να τον τραγουδήσει
Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
Από το πρωί έως το βράδυ: Οι 4+1 εμφανίσεις της Κων. Σπυροπούλου στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
Λάκης Γαβαλάς
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»
Καλομοίρα- Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Celebrities & Gossip Νεα
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης: Στη Μύκονο με την κουμπάρα τους, Μ. Χρουσαλά
Ελεονώρα Μελέτη - Ελένη Μενεγάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεονώρα Μελέτη: Η αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη
Χανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές Στην Κέρκυρα
Celebrities & Gossip Νεα
Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα
Τούνη: «Με Το Πορτοφόλι Μου Μπορώ Να Μένω Σε Ξενοδοχεία»
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: «Έχω το πορτοφόλι μου και μπορώ να μένω σε ακριβά ξενοδοχεία»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top