Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καραβάτου όταν ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες με τις δύο θείες της, κάτι που περιμένει κάθε χρόνο. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θεία Ελένη και τη θεία Μαρίκα, αδερφές της μητέρας της κι εξήγησε γιατί η παρουσία τους έχει ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Κάθε χρονιά περιμένω αυτήν τη στιγμή. Κι είμαι πέρα από χαρούμενη ή ευγνώμων που και φέτος έχω την ευκαιρία να τις αγκαλιάζω, να λέω συνέχεια πόσο τις αγαπώ, να παρατηρώ τα βλέμματά τους, να τις ακούω να λένε ιστορίες, να δέχομαι τις συμβουλές τους και να ρουφάω κάθε δευτερόλεπτο. Η θεία μου η Ελένη τώρα στα 92 της, η θεία μου η Μαρίκα τώρα στα 90 της -αδερφές της μητέρας μου- είναι η επιτομή της αγάπης, της οικογένειας κι η ουσία της αγαπημένης οικογένειας. Κι είμαι πολύ τυχερή που κι αυτό το καλοκαίρι το περνάμε μαζί. Και που μαζί θυμόμαστε κι όσους δεν είναι εδώ αλλά τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας. Κι έτσι είναι όλα πιο εύκολα».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καραβάτου

Η αναφορά στη μητέρα της Κατερίνας Καραβάτου

Η παρουσιάστρια, η οποία είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα της, διατηρεί αυτή τη θερινή συνάντηση ως μια οικογενειακή σταθερά, συνδέοντάς την και με τη μνήμη όσων δε βρίσκονται πια στη ζωή.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια της μητέρας της, λέγοντας: «Μετά και τον θάνατο της μητέρας μου, έχω αισθανθεί τεράστια μοναξιά. Η ενηλικίωση ενός ανθρώπου ξεκινά την ώρα που χάνει τη μητέρα του, όποια σχέση κι αν έχει μαζί της. Είμαι μόνη μου. Έχω δίπλα μου πολλούς ανθρώπους να με αγαπούν και νιώθω τυχερή, αλλά το γεγονός πως δεν έχω τους γονείς μου με τάραξε πολύ».

Η Κατερίνα Καραβάτου με τα παιδιά της Αέλια & Αρίωνα /Φωτογραφία Instagram

Το νέο ξεκίνημα στο Στούντιο 4 στην ΕΡΤ

Τη νέα σεζόν η Κατερίνα Καραβάτου θα βρίσκεται στην ΕΡΤ για το ανανεωμένο Στούντιο 4, το οποίο θα παρουσιάζει με τον Χρήστο Φερεντίνο. Η τηλεοπτική επιστροφή της έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία, ενώ έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο teaser της εκπομπής.

Στο πρώτο αυτό δείγμα βλέπουμε τη χημεία και τη νέα τηλεοπτική συνύπαρξη της Κατερίνας Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο. Έτσι, η προσωπική της ανάρτηση ήρθε την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Την ίδια στιγμή, για τρίτη χρονιά η παρουσιάστρια θα συνεχίσει ραδιοφωνικά με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδόνη κάθε πρωί στον Δρόμος 89,8 FM.