Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια

Ο παρουσιαστής χαλαρώνει στο «φουσκωτό» του

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Τα instastories της Μαρίας Αντωνά από Τήνο και Ρήνεια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Αιγαίο με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.
  • Το ζευγάρι επισκέπτεται την Τήνο, όπου ο Λιάγκας έχει εξοχική κατοικία, και δημοσιεύει φωτογραφίες στα social media.
  • Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη Ρήνεια και ηλιοβασιλέματα.
  • Ο Λιάγκας απολαμβάνει τη θάλασσα με το φουσκωτό του, ανακαλύπτοντας απομονωμένες παραλίες.
  • Πρόσφατα είχε μια μοναδική εμπειρία με δελφίνια στη θάλασσα.

Τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Αιγαίο με το φουσκωτό του σκάφος συνεχίζει ο Γιώργος Λιάγκας. Φαίνεται πως η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, είναι μαζί του αυτές τις μέρες, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κι αυτό το καλοκαίρι αγαπημένους κυκλαδίτικους προορισμούς.

Ο Γιώργος Λιάγκας στην Τήνο/ instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας στην Τήνο/ instagram

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε στιγμιότυπα από την Τήνο, την οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο, αφού διατηρεί εξοχική κατοικία στο νησί.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

Καλημέρισε τους φίλους του στα social media με μια φωτογραφία του με φόντο τα κυκλαδίτικα σοκάκια, γράφοντας «Τήνος μου αγαπημένη» και επισκέφθηκε το ορεινό χωριό Βωλάξ, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 300 μέτρων.

Ο Γιώργος Λιάγκας στo ορεινό χωριό Βωλάξ της Τήνου/ instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας στo ορεινό χωριό Βωλάξ της Τήνου/ instagram

H Μαρία Αντωνά δημοσίευσε μια φωτογραφία της, καθισμένη στο σκάφος με πλάτη, φορώντας ένα ολόσωμο πολύχρωμο μαγιό, με γεωμετρικά σχήματα. 

Η Μαρία Αντωνά με ολόσωμο μαγιό απολαμβάνει το τοπίο πάνω στο σκάφος/ instagram

Η Μαρία Αντωνά με ολόσωμο μαγιό απολαμβάνει το τοπίο πάνω στο σκάφος/ instagram

Ακόμη, δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή του ηλιοβασιλέματος. 

H ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά από τη στιγμή του ηλιοβασιλέματος/ instagram

H ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά από τη στιγμή του ηλιοβασιλέματος/ instagram

Το ζευγάρι έκανε στάση και στη μαγευτική Ρήνεια, το ακατοίκητο νησί δίπλα στη Μύκονο, που φημίζεται για τα καταγάλανα, κρυστάλλινα νερά του.

Στο στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται να χαλαρώνει πάνω σε φουσκωτό μέσα στα τιρκουάζ νερά, γράφοντας με χιούμορ: «Εδώ... στο φουσκωτό».

Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια

Οι δυο τους φαίνεται πως αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για μικρές αποδράσεις στη θάλασσα. Άλλωστε, ο Γιώργος Λιάγκας είναι γνωστό ότι διαθέτει φουσκωτό σκάφος και του αρέσει να ανακαλύπτει απομονωμένους κολπίσκους και παραλίες, μακριά από την πολυκοσμία.

Λιάγκας: Το βίντεο εν πλω με τους γιους του– «Τα καλύτερα ταξίδια της ζωής»

Τις προηγούμενες μέρες ήταν με τους γιους του και μάλιστα, ο παρουσιαστής είχε δημοσιεύσει ένα υπέροχο βίντεο με την απρόσμενη θαλάσσια συνάντηση που είχαν με ένα ζευγάρι δελφινιών.

«Σήμερα ζήσαμε μια από τις ωραιότερες εμπειρίες στη θάλασσα. Ένα ζευγάρι δελφίνια έπαιζε μαζί μας επί πολύ ώρα ακριβώς δίπλα στο φουσκωτό. Μεγαλη τύχη να δεις από τόσο κοντά αυτά τα υπέροχα θηλαστικά μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον», έγραψε ο παρουσιαστής. 

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