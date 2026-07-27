Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στη Γαλλική Πρεσβεία

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το κτίριο της πρεσβείας εκκενώνεται και στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις των ΤΕΕΜ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

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