Εκκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας - Τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας

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Εκκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας - Τηλεφώνημα για βόμβα
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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στη Γαλλική Πρεσβεία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην αστυνομία λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημία, Αθήνα.
  • Η πρεσβεία εκκενώνεται και δυνάμεις των ΤΕΕΜ σπεύδουν στο σημείο.
  • Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη με εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας.
  • Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ακαδημίας από την οδό Κανάρη.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας στην οδό Ακαδημίας, στο κέντρο της Αθήνας. 

Το κτίριο της πρεσβείας εκκενώνεται και στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις των ΤΕΕΜ. 

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

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