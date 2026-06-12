Οι μπριζόλες (steaks) είναι από τα πιο αγαπημένα μας πιάτα, γιατί συνδυάζουν πλούσια γεύση και ζουμερή υφή. Είτε ψημένες στη σχάρα είτε στο τηγάνι, γίνονται ακόμη πιο απολαυστικές όταν συνοδεύονται από μια δροσερή σάλτσα με φρέσκα βότανα και τραγανές πατάτες τηγανητές.

Η συνταγή του Χρήστου Μουσιάρη για μπριζόλα με σάλτσα τσιμιτσούρι

Ο Χρήστος Μουσιάρης αποκάλυψε στο star.gr τη συνταγή που, όπως είπε, απολαμβάνει «κάθε Κυριακή»: ένα steak στη σχάρα με σάλτσα chimichurri και πατάτες τηγανητές.

Υλικά για τη σάλτσα chimichurri

Κόλιανδρος

Μαϊντανός

Φρέσκο κρεμμυδάκι

Πιπεριά Φλωρίνης

Ελαιόλαδο

Ξύδι

Αλάτι

Υλικά

Μπριζόλα για σχάρα

Πατάτες για τηγάνισμα

Εκτέλεση

«Μια ωραία μπριζόλα steak στη σχάρα με μια ωραία σάλτσα. Αυτή στην Αργεντινή την ονομάζουν chimichurri. Εγώ τη λέω απλά μια ελληνική σάλτσα με φρέσκα βότανα που έχει μέσα κόλιανδρο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο, πιπεριά Φλωρίνης και απλά ενσωματώνεις ελαιόλαδο, ξύδι και αλάτι. Απλό, δροσερό και πάει πάρα πολύ ωραία με την μπριζόλα».

Για το σερβίρισμα, όπως ανέφερε ο ίδιος:

«Τη σάλτσα και θα βάλω και λίγες πατάτες τηγανητές που θα τις φτιάξω».

Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό και γευστικό πιάτο, με την αρωματική chimichurri να δίνει φρεσκάδα στη μπριζόλα και τις τραγανές πατάτες να ολοκληρώνουν ιδανικά το γεύμα.