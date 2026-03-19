Νηστίσιμο παστίτσιο με κιμά μανιταριών

Μία λαχταριστή συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

Νηστεύετε αλλά έχετε βαρεθεί να τρώτε συνεχώς τα ίδια νηστίσιμα γεύματα; Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό δοκιμάστε να φτιάξετε τη συνταγή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

Νηστίσιμο παστίτσιο/ συνταγή στο Breakfast@Star

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε νηστίσιμο παστίτσιο με κιμά μανιταριών και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές του Star τη διαδικασία.

Νηστίσιμο παστίτσιο 

Υλικά της Συνταγής

Για τα ζυμαρικά

• 500 γρ. μακαρόνια για παστίτσιο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι
 Για τον κιμά μανιταριών
 • 500 γρ. μανιτάρια 
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 καρότο
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα
 • 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 4 κ.σ. ελαιόλαδο
 • 1 πρέζα ζάχαρη
• Αλάτι
 • Πιπέρι
• Λίγο μαϊντανό

H Eλένη Χατζίδου με τον Γιώργο Ρήγα/ Mαγειρική Breakfast@Star

 Για τη νηστίσιμη μπεσαμέλ

• 1 λίτρο φυτικό γάλα 
• 80 ml ελαιόλαδο
• 80 γρ. αλεύρι
 • Αλάτι
• Πιπέρι
• Μοσχοκάρυδο
•Πανκο,
•Πιπέρι
•Μαϊντανό
•Σκόνη σκόρδου
 

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Βράζουμε τα μακαρόνια Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που γράφει το πακέτο. Τα στραγγίζουμε και βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. 2. Φτιάχνουμε τον κιμά μανιταριών 1. Σε μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο. 2. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το καρότο για 3–4 λεπτά. 3. Προσθέτουμε το σκόρδο και τα μανιτάρια. 4. Τα μαγειρεύουμε μέχρι να φύγουν τα υγρά. 5. Ρίχνουμε τον πελτέ και ανακατεύουμε. 6. Προσθέτουμε την ντομάτα, την κανέλα, αλάτι, πιπέρι και τη ζάχαρη. 7. Σιγομαγειρεύουμε περίπου 15 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. 8. Στο τέλος βάζουμε μαϊντανό. 3. Φτιάχνουμε τη νηστίσιμη μπεσαμέλ 1. Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο. 2. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. 3. Ρίχνουμε σιγά σιγά το φυτικό γάλα ανακατεύοντας συνεχώς. 4. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. 5. Μαγειρεύουμε μέχρι να πήξει. 4. Στήσιμο 1. Σε ταψί βάζουμε μια στρώση μακαρόνια. 2. Από πάνω απλώνουμε τον κιμά μανιταριών. 3. Βάζουμε άλλη μια στρώση μακαρόνια. 4. Ρίχνουμε τη μπεσαμέλ από πάνω. 5. Ψήσιμο Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

