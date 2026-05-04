Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Σε εφαρμογή η Επιχείρηση Ελευθερία από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ (βίντεο Star)
  • Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Ελευθερία», που αποσκοπεί στη διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στην αποδυνάμωση της ιρανικής επιρροής.
  • Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι τεταμένη, με αντεγκλήσεις για επίθεση σε αμερικανικό πλοίο.
  • Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι δεν θα υποχωρήσει και θα είναι ο νικητής σε ενδεχόμενο πόλεμο.
  • Η Ουάσιγκτον απορρίπτει νέα ιρανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας τους όρους της μη αποδεκτούς.
  • Η στρατηγική των ΗΠΑ περιλαμβάνει τη δημιουργία εναλλακτικών θαλάσσιων διαδρομών για να περιορίσουν τη σημασία του Ορμούζ.

Η κλεψύδρα για τη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να αδειάζει, με την ένταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα και τη ρητορική να σκληραίνει εκατέρωθεν. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ρίχνει στο τραπέζι το «χαρτί» της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερία», παρουσιάζοντάς την ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί στο σπάσιμο του οικονομικού στραγγαλισμού και στην παράκαμψη της ιρανικής επιρροής στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ενώ παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές διαδρομές που θα μειώσουν τη γεωστρατηγική σημασία του Ορμούζ και θα αφήσουν την Τεχεράνη εκτός ενεργειακού παιχνιδιού.

Αντικρουόμενες αναφορές για επίθεση

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει θολή και εκρηκτική. Ιρανικά κρατικά μέσα μεταδίδουν ότι δυνάμεις τους έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζασκ, κάνοντας λόγο για χρήση πυραύλων έπειτα από αγνόηση προειδοποιήσεων.

Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν κατηγορηματικά το περιστατικό, εντείνοντας το κλίμα σύγχυσης και προπαγανδιστικής αντιπαράθεσης.

Στρατιωτικοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, σημειώνοντας ότι εάν πράγματι χρησιμοποιήθηκαν αντιπλοϊκοί πύραυλοι, πρόκειται για σοβαρή εξέλιξη. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα πλοία φέρονται να απομακρύνθηκαν χωρίς εμφανείς ζημιές, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προειδοποιητικών πυρών.

Το μήνυμα Τραμπ και οι απειλές για κλιμάκωση

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ανθρωπιστική διαδικασία», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε παρεμπόδισή της θα αντιμετωπιστεί δυναμικά.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την Επιχείρηση Ελευθερία

Η δήλωση αυτή ενισχύει τα σενάρια για επόμενη φάση στρατιωτικής εμπλοκής, σε περίπτωση που η ναυσιπλοΐα στην περιοχή δεχθεί πλήγματα.

Σκληρή απάντηση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν, οι τόνοι είναι εξίσου υψηλοί. Εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διαμηνύει ότι η χώρα θα είναι ο «τελικός νικητής» σε έναν, όπως τον χαρακτηρίζει, άνισο πόλεμο απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το Ιράν θα είναι ο τελικός νικητής διαμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης   

Παράλληλα, το ιρανικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη «γλώσσα των απειλών», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει υπό πίεση.

Στόχος η παράκαμψη του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής βρίσκεται η σταδιακή αποδυνάμωση της σημασίας των Στενών του Ορμούζ. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία εναλλακτικών θαλάσσιων αρτηριών, που θα περιορίσουν δραστικά τη δυνατότητα της Τεχεράνης να επηρεάζει τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Το Star στο πρώτο κρουαζιερόπλοιο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ

Το μήνυμα από τον Λευκό Οίκο είναι σαφές: ο έλεγχος του Ορμούζ δεν πρέπει πλέον να αποτελεί κρίσιμο μοχλό πίεσης για την παγκόσμια οικονομία.

Η επόμενη φάση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κάθε κίνηση στην περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει ευρύτερη ανάφλεξη με διεθνείς επιπτώσεις.

 

Ο Τραμπ  απέρριψε νέα πρόταση του  Ιράν
 

Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς νωρίτερα ο Πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει ως μη αποδεκτή τη νέα ειρηνευτική πρόταση 15 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση, η οποία προβλέπει τρεις φάσεις για τον τερματισμό της κρίσης, ξεκινώντας με συμφωνία μη επίθεσης και σταδιακή αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Το ρεπορτάζ του ανταποκριτή των ΗΠΑ Δ. Σουλτογιάννη για την απόρριψη της πρότασης του Ιράν από τον Τραμπ

Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποχώρηση δυνάμεων και επαναλειτουργία κρίσιμων θαλάσσιων οδών, ενώ σε δεύτερο στάδιο προβλέπεται περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν χωρίς διάλυση των υποδομών του. Αυτή είναι και η βασικότερη διαφορά μεταξύ των δύο. 

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι η πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ουάσιγκτον, κρίνει τους όρους της πρότασης ως μη αποδεκτούς στο σύνολο τους, ωστόσο οι επαφές συνεχίζονται μέσω διαμεσολαβητών, με τον ειδικό απεσταλμένο Στ. Γουίτκοφ να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
 

