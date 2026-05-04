Όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του νέου επεισοδίου του MasterChef που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 4/5 στο Breakfast@Star, το αποψινό Mystery Box θα περιέχει ελάχιστα υλικά!

Δες το MasterChef

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με Mystery Box, όμως αυτή τη φορά οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση: Ανοίγοντας τα κουτιά, που βρίσκονται στους πάγκους τους, συνειδητοποιούν πως τα υλικά είναι πολύ λίγα, κάτι που τους δυσκολεύει.

«Θα μαγειρέψω λίγο το αλάτι. Θα βάλω και λίγο ελαιόλαδο. Ε, και με λίγο νερό μαζί», «με τι θα μαγειρέψουμε ρε φίλε;», «Σαλάτα θα κάνουμε;», είναι μόνο μερικές από τις αντιδράσεις των παικτών μόλις βλέπουν τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους.

«Σε αυτό το Mystery Box σάς ζητάμε να σκεφτείτε έξω από το κουτί!»

«Σε αυτό το Mystery Box σάς ζητάμε να σκεφτείτε έξω από το κουτί!», ανακοινώνουν οι κριτές στους επίδοξους MasterChefs. Καλεσμένος απόψε στην κουζίνα του διαγωνισμού, ο περσινός φιναλίστ και πολυαγαπημένος παίκτης Λευτέρης Πέτρου.

Αυστηρή η κριτική των κριτών για το ωμό υλικό

Τα πράγματα για κάποιους δεν πήγαν όπως περίμεναν και οι παρατηρήσεις των κριτών είναι αυστηρές.

«Είναι σε σημείο ωμό που δεν τρώγεται; Γιατί το έβαλες στο πιάτο; Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο βαρύ το ότι ένας μάγειρας πιστεύει ότι κάτι δεν τρώγεται και το βάζει στο πιάτο για να το φάει ο καλεσμένος!», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς.