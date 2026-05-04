Κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η νέα δίγλωσση ποιητική συλλογή του ΠαναγιώτηΤζαννετάτου, η οποία περιλαμβάνει ποιήματα και δοκίμια τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική τους εκδοχή.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε από την E C L Paper Sales Company Limited και συνιστά μια συνειδητή λογοτεχνική επιλογή διεύρυνσης του αναγνωστικού κοινού πέρα από τα όρια της ελληνικής γλώσσας. Η μετάφραση των ποιημάτων στα αγγλικά προέκυψε από την ανάγκη να υπάρξει μια πιο άμεση επικοινωνία του έργου με αναγνώστες εκτός ελληνόφωνου πλαισίου, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα σε μια ευρύτερη διεθνή κοινότητα να προσεγγίσει το περιεχόμενο, το ύφος και τις θεματικές του.

Το έργο κινείται σε στοχαστικό και υπαρξιακό άξονα, εξερευνώντας θεματικές όπως μνήμη, ταυτότητα, χρόνος, ανθρώπινη εμπειρία, μέσα από έναν λόγο που συνδυάζει την ποιητική συμπύκνωση με τη δοκιμιακή παρατήρηση.

Η δίγλωσση μορφή της έκδοσης δεν λειτουργεί απλώς ως μεταφορά από τη μία γλώσσα στην άλλη, αλλά ως μια γέφυρα επικοινωνίας, που επιτρέπει στο έργο να σταθεί ταυτόχρονα σε δύο γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Σε επιλεγμένα σημεία διανομής και μέσω online πλατφορμών.