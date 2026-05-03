Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη

Οικογενειακή απόδραση για το ερωτευμένο ζευγάρι

  • Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας πέρασαν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στο Δολό Ιωαννίνων.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε με τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο, για να απολαύσει τη φύση και οικογενειακές στιγμές.
  • Μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στα κοινωνικά δίκτυα, αναδεικνύοντας την ομορφιά της Ηπείρου.
  • Ο Κικίλιας περιέγραψε την περιοχή ως αυθεντική και ζωντανή, μακριά από τη βουή της πόλης.
  • Η απόδραση αυτή ενισχύει τις οικογενειακές στιγμές του ζευγαριού μακριά από την ένταση της δημόσιας ζωής.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς για μια ανοιξιάτικη απόδραση γεμάτη ηρεμία, φύση και οικογενειακές στιγμές, επιλέγοντας αυτή τη φορά το μαγευτικό Δολό Ιωαννίνων και τα χωριά του Πωγωνίου.

Το ζευγάρι, που συχνά ισορροπεί ανάμεσα σε έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικό χρόνο, άφησε για λίγο πίσω τους ρυθμούς της καθημερινότητας και ταξίδεψε στην Ήπειρο μαζί με τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο. Εκεί, απόλαυσαν βόλτες σε γραφικά σοκάκια, εικόνες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και στιγμές χαλάρωσης μακριά από τη βουή της πόλης.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφικά άλμπουμ που αποτυπώνουν την αυθεντικότητα και τη γαλήνη του τοπίου.

Το τοπίο της Ηπείρου, με την άγρια αλλά ταυτόχρονα ήρεμη ομορφιά του, φαίνεται πως κέρδισε και τους δύο, οι οποίοι μέσα από τις αναρτήσεις τους ανέδειξαν τη μοναδική ατμόσφαιρα της περιοχής.

Χαρακτηριστικά, ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Στο Δολό και στα χωριά του Πωγωνίου, η γη που απλώνεται, μοιάζει να ζει έξω από τον χρόνο. Η καρδιά της Ηπείρου κρατά ακόμη ζωντανή μια αυθεντικότητα και μια δύναμη που δεν αλλοιώνονται».

Η απόδραση αυτή έρχεται να προστεθεί στις πιο χαλαρές και οικογενειακές στιγμές του ζευγαριού, που δείχνει να απολαμβάνει κάθε ευκαιρία για μικρές αποδράσεις στη φύση, μακριά από τη λάμψη και την ένταση της δημόσιας ζωής.

