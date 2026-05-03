Ευχάριστα νέα υπάρχουν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού για τρίτη εβδομάδα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δίνει τη μάχη του μετά τη ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου και φαίνεται πως υπάρχουν σημάδια βελτίωσης.

Γιώργος Μυλωνάκης/ Eurokinissi ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, ο Γιώργος Μυλωνάκης «έχει τραχειοστομία, αλλά αναπνέει χωρίς την υποστήριξη κάποιου μηχανήματος. Φαίνεται ότι οι γιατροί μέρα με την ημέρα αρχίζουν και μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα και το κυριότερο είναι ότι αρχίζει και αντιδρά.

Μάλιστα, τον επισκέφθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Όταν πήγε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον επισκεφτεί, όπως κάνει βέβαια, του έκανε ένα νεύμα και φάνηκε να τον αναγνωρίζει.

Επίσης, μάλιστα, φαίνεται ότι κάνει και κάποιες κινήσεις, με τα δάχτυλα, με τις παλάμες. Οπότε αυτό δίνει μια αχτίδα αισιοδοξίας και στους γιατρούς».

Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τακτικά τον Γ. Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό και ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας του/ Eurokinissi ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της 15ης Απριλίου. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί, ύστερα από τις απαραίτητες εξετάσεις, διέγνωσαν εγκεφαλικό ανεύρυσμα, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία εμβολισμού, η οποία αποσκοπεί στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, όπως ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες, ή στη διακοπή της αιμάτωσης όγκων. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και κρίθηκε επιτυχής.