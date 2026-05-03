Γιώργος Μυλωνάκης: Ευχάριστη εξέλιξη για την υγεία του - Δείχνει να αντιδρά

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Τα νεότερα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη/ βίντεο Κοινωνία Ωρα Mega
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού για τρίτη εβδομάδα μετά από ρήξη ανευρύσματος.
  • Υπάρχουν σημάδια βελτίωσης στην υγεία του, καθώς αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και οι γιατροί μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα.
  • Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης τον επισκέφθηκε και ο Μυλωνάκης φάνηκε να τον αναγνωρίζει.
  • Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ελάχιστα επεμβατική διαδικασία εμβολισμού για το ανεύρυσμα.

Ευχάριστα νέα υπάρχουν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού για τρίτη εβδομάδα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δίνει τη μάχη του μετά τη ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου και φαίνεται πως υπάρχουν σημάδια βελτίωσης.  

Γιώργος Μυλωνάκης/ Eurokinissi ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, ο Γιώργος Μυλωνάκης «έχει τραχειοστομία, αλλά αναπνέει χωρίς την υποστήριξη κάποιου μηχανήματος. Φαίνεται ότι οι γιατροί μέρα με την ημέρα αρχίζουν και μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα και το κυριότερο είναι ότι αρχίζει και αντιδρά.  

Μάλιστα, τον επισκέφθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Όταν πήγε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον επισκεφτεί, όπως κάνει βέβαια, του έκανε ένα νεύμα και φάνηκε να τον αναγνωρίζει.  

Επίσης, μάλιστα, φαίνεται ότι κάνει και κάποιες κινήσεις, με τα δάχτυλα, με τις παλάμες. Οπότε αυτό δίνει μια αχτίδα αισιοδοξίας και στους γιατρούς».

Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τακτικά τον Γ. Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό και ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας του/ Eurokinissi ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της 15ης Απριλίου. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί, ύστερα από τις απαραίτητες εξετάσεις, διέγνωσαν εγκεφαλικό ανεύρυσμα, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία εμβολισμού, η οποία αποσκοπεί στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, όπως ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες, ή στη διακοπή της αιμάτωσης όγκων. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και κρίθηκε επιτυχής.

 

