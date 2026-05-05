Opel Corsa: Στην κορυφή της κατηγορίας του

H τιμή και τα...όπλα τυου που το φέρνουν στην πρώτη θέση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 12:58 Μελέτης Ηλίας: Έτσι ευχήθηκε στη σύζυγό του ο «Σάββας» από το Σόι σου
05.05.26 , 12:53 Άση Μπήλιου: Η Σελήνη κενής πορείας & το «εκρηκτικό» τετράγωνο Άρη - Δία
05.05.26 , 12:51 Έρχεται νέο fuel pass - Τα 3 επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο
05.05.26 , 12:44 «Πάγωσαν» με το challenge στο MasterChef: «Χριστέ μου, τι είναι αυτά ρε;»
05.05.26 , 12:42 Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος
05.05.26 , 12:33 Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
05.05.26 , 12:25 Φτιάξτε καραμελωμένα πανσετάκια με ρύζι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
05.05.26 , 12:21 Ferto ή δώστο; Ο Akylas εξηγεί σε βίντεο τι θέλει πραγματικά
05.05.26 , 12:11 Ιουλία Καλλιμάνη: Απολαύστε το κλιπάκι του νέου της τραγούδιου «Με Ξόδεψες»
05.05.26 , 12:04 Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι άνοιγαν θυρίδες δεμάτων και έκλεβαν το περιεχόμενο
05.05.26 , 12:02 Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»
05.05.26 , 12:02 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Δεν έχω κάνει συζητήσεις... είμαι απλή πανελατζού»
05.05.26 , 11:48 Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας
05.05.26 , 11:31 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
05.05.26 , 11:19 Ηλεκτρικά πατίνια: Την απαγόρευσή τους εισηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Opel Corsa:Στην κορυφή της κατηγορίας του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Opel Corsa επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δυναμική στην Ελληνική αγορά, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία του για το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Απρίλιο, το δημοφιλές supermini σημείωσε 1.912 ταξινομήσεις, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 19%.

Opel Corsa: Στην κορυφή της κατηγορίας του

Καθοριστικά σε αυτή την εμπορική επιτυχία συμβάλλει η έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή €18.600 (με προωθητικό πρόγραμμα). Η συγκεκριμένη έκδοση ενισχύει περαιτέρω την αξία του μοντέλου, προσφέροντας προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας που συναντώνται σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Opel Corsa: Στην κορυφή της κατηγορίας του

Το Opel Corsa ξεχωρίζει για τον fun-to-drive χαρακτήρα του, την υψηλή ποιότητα κύλισης και την ευελιξία του στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η ευρεία γκάμα κινητήρων καλύπτει κάθε ανάγκη: από αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης, έως σύγχρονες υβριδικές εκδόσεις για μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας.

Με σταθερή πορεία ανάπτυξης και ισχυρή απήχηση στο αγοραστικό κοινό, το Opel Corsa συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της αγοράς.

   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL CORSA
 |
ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top