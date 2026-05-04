Μετά από μια τρίμηνη διαδρομή στην κουζίνα του MasterChef 2026, η Μενεξιά επέστρεψε στην καθημερινότητά της, δηλώνοντας στο Brekfast@Star έτοιμη να συνεχίσει τη ζωή της «μάλλον καλύτερα από πριν». Παρά τη συναισθηματική φόρτιση της αποχώρησης, η ίδια κρατά τις όμορφες στιγμές και τις δυνατές φιλίες που δημιούργησε, ενώ παίρνει θέση για τα αιχμηρά σχόλια που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η απάντηση στους επικριτές: «Το MasterChef δεν είναι μόνο για επαγγελματίες»

Σχολιάζοντας τις απόψεις συμπαικτών της ότι «κουβαλήθηκε» μέχρι τους 14 από άλλους παίκτες, η Μενεξιά ξεκαθάρισε απαντώντας στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου πως κάθε ερασιτέχνης έχει το δικαίωμα να παλέψει με τις δικές του δυνάμεις. Παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως αρχικά ένιωθε υποδεέστερη μαγειρικά, όμως τόνισε πως η επιτυχία της βασίστηκε στο πείσμα της.

«Ο οποιοσδήποτε ερασιτέχνης έχει το δικαίωμα να πάει και να προσπαθήσει και να ματώσει κι αν φτάσει μέχρι ένα σημείο και έχει διώξει εντός εισαγωγικών κάποιους καλύτερούς της ή επαγγελματίες, δεν είναι επειδή την ή τον κουβάλησε κάποιος ή οτιδήποτε. Με τις δυνάμεις του θα φτάσει εκεί που θα φτάσει. Είναι ένα παιχνίδι. Κάποιες μέρες κάποιος είναι άτυχος, άλλος είναι, τα πάει καλύτερα...», σχολίασε. Το μεγαλύτερο κέρδος για εκείνη είναι τα μηνύματα από νεαρά κορίτσια που, βλέποντας τη δική της προσπάθεια, απέκτησαν το θάρρος να κυνηγήσουν το όνειρό τους στη μαγειρική, παρά το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Η σχέση με τον Τάσο και τα σχόλια του κόσμου

Η έντονη συγκίνηση του Τάσου κατά την αποχώρησή της πυροδότησε φήμες για κάτι παραπάνω από μια απλή φιλία. Η Μενεξιά εξήγησε πως οι κλειστές συνθήκες του παιχνιδιού φέρνουν τους ανθρώπους κοντά πολύ γρήγορα. «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο», επιβεβαίωσε, σημειώνοντας πως η σύνδεση που αναπτύσσεται μέσα στο σπίτι είναι αληθινή και βαθιά, δικαιολογώντας έτσι τις έντονες αντιδράσεις.

«Κοιτάξτε, είναι η συνθήκη τέτοια όπου δύο άνθρωποι, είτε ταιριάξουν φιλικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έρχονται πάρα πολύ σύντομα κοντά και πολύ κοντά, οπότε είναι λογικό αυτή η αντίδραση. Κι εγώ από τη μεριά μου είχα αντίστοιχη συγκίνηση για τα περισσότερα από τα παιδιά γιατί είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά... Οπότε είναι λογική η αντίδραση. Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα σας πω μόνο. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε», απάντησε στην Ελένη.

Καταγγέλλοντας τον μισογυνισμό

Κλείνοντας, η Μενεξιά θέλησε να στείλει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα σχετικά με τις επιθέσεις που δέχτηκε στα social media. Εστίασε με λύπη στο γεγονός ότι ο μισογυνισμός συχνά προέρχεται από γυναίκες, οι οποίες σχολίαζαν αρνητικά την εμφάνισή της, το βάψιμό της ή το περπάτημά της, υποτιμώντας τη μαγειρική της προσπάθεια.

«Είναι θλιβερό να είμαστε οι αποδέκτες και ταυτόχρονα αυτές που συντηρούν τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να στηρίζουμε η μία την άλλη. Καμία προσπάθεια δεν μειώνεται από το πώς επιλέγουμε να εμφανιζόμαστε», υπογράμμισε, κερδίζοντας τα συγχαρητήρια των παρουσιαστών για τη θαρραλέα στάση της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026