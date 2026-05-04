Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione

Στο πένθος και τη θλίψη έχει βυθιστεί ο επιχειρηματικός κόσμος και ο χώρος της μόδας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus+Dione.

Ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 48 ετών, το πρωί του Σαββάτου (2/5) μετά μάχη που έδινε με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο 48χρονος είχε πάρει μέρος στον πρόσφατο μαραθώνιο της Αθήνας και μετά εμφάνισε έντονο βήχα. Πήγε σε γιατρό για να δει τι συμβαίνει και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι έχει καρκίνο στον πνεύμονα. Είχε παντρευτεί με τη Ναταλία Κατηφόρη, ωστόσο είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ μαζί απέκτησαν ένα παιδί.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από ένα Instagram story, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Η ανάρτησή της:



«Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα σε ανάρτηση που δημοσίευσε το απόγευμα της Κυριακής (3/5), η αδελφή του Γιάννη Κολοτούρα καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη δωρεά.

Κατερίνα Παναγοπούλου: Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο φίλο της

Πένθος για την παρουσιάστρια. Η Κατερίνα Παναγοπούλου αποχαιρετά αγαπημένο της φίλο.

«Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά.

Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα πάμε τις υπέροχες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα ονειρευτούμε, ότι δεν θα με συμβουλεύεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα την μεγάλη εικόνα σε όσα αξίζουν πραγματικά.

Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ.

Ότι μας την έσκασες τόσο νωρίς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιάννη» γράφει η Κατερίνα Παναγοπούλου σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.