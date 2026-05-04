Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι

Τρεις συνεχόμενες νίκες για τον Ιταλό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 12:46 Επανεκλογή Κ. Γκολιόπουλου στη θέση του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ
04.05.26 , 12:24 Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα
04.05.26 , 12:08 Marseaux: Συγκινούν όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη μητέρα της
04.05.26 , 11:56 Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης
04.05.26 , 11:55 Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι
04.05.26 , 11:53 Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: 3 νεκροί, 170 εγκλωβισμένοι επιβάτες
04.05.26 , 11:44 MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
04.05.26 , 11:23 Μαθητής 7 ετών κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας και σφηνώθηκε στον πνεύμονα
04.05.26 , 11:08 Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
04.05.26 , 11:07 Μαρία Αντωνά: «Θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο σε ένα late night show»
04.05.26 , 11:06 Σύλληψη τριών ατόμων με «παρελθόν», για ναρκωτικά από την ΕΛΑΣ
04.05.26 , 11:00 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
04.05.26 , 11:00 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
04.05.26 , 10:52 Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
04.05.26 , 10:52 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από διακοπή αρκετών εβδομάδων, η Formula 1 επέστρεψε στη δράση στο Μαϊάμι και για άλλη μια φορά ήταν ο Kimi Antonelli που κατέκτησε τη νίκη σε Grand Prix. Ο οδηγός της Mercedes εξασφάλισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Μαϊάμι μπροστά από τον Lando Norris και τον Oscar Piastri.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι

Ο αγώνας μεταφέρθηκε τρεις ώρες νωρίτερα λόγω των δυσμενών προβλέψεων για τον καιρό στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του Grand Prix. Από την εκκίνηση, στις 13:00 τοπική ώρα, τα μονοθέσια πρόσφεραν άφθονη δράση, με προσπεράσεις να συμβαίνουν ήδη από τους πρώτους γύρους. Στην αρχή, συμβάντα που είχαν ως πρωταγωνιστές τον Isack Hadjar και τον Pierre Gasly προκάλεσαν την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Η οριοθέτηση του ρυθμού αγώνα αξιοποιήθηκε από τους Max Verstappen και Valtteri Bottas, οι οποίοι μπήκαν νωρίτερα στα πιτ για αλλαγή ελαστικών.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι

Ο οδηγός της Red Bull, μετά από μια δύσκολη εκκίνηση, κατάφερε να επανέλθει στη μάχη για το βάθρο, αλλάζοντας από μέση γόμα σε σκληρή γόμα στον έκτο γύρο. Ο οδηγός της Cadillac επέλεξε αντίθετα τη μαλακή γόμα στον ίδιο γύρο, πριν σταματήσει ξανά στον 21ο γύρο για να βάλει τη μέση γόμα. Ο Isack Hadjar ήταν ο μόνος οδηγός που εκκίνησε από το pit lane με σκληρή γόμα, ενώ το υπόλοιπο grid παρατάχθηκε με τη μέση γόμα. Μόνο οι οδηγοί της Aston Martin ακολούθησαν τη στρατηγική του Bottas, επιλέγοντας τη μαλακή γόμα κατά την αλλαγή ελαστικών. Με εξαίρεση τον Bottas, τον Alonso και τον Stroll, όλοι οι υπόλοιποι άλλαξαν σε σκληρή γόμα. Οι στρατηγικές ήταν σχεδόν αποκλειστικά μιας στάσης, εκτός από αυτές του Stroll και του Bottas, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα πιτ, δύο φορές.

Στη μάχη του πρωταθλήματος, ο Antonelli διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του: ο δεκαεννιάχρονος οδηγός προηγείται πλέον στη βαθμολογία με 100 βαθμούς, σε σύγκριση με τους 76 του George Russell

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
 |
FORMULA 1
 |
KIMI ANTONELLI
 |
ΝΙΚΗ ΜΑΙΑΜΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top