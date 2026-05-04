Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι

Μετά από διακοπή αρκετών εβδομάδων, η Formula 1 επέστρεψε στη δράση στο Μαϊάμι και για άλλη μια φορά ήταν ο Kimi Antonelli που κατέκτησε τη νίκη σε Grand Prix. Ο οδηγός της Mercedes εξασφάλισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Μαϊάμι μπροστά από τον Lando Norris και τον Oscar Piastri.

Ο αγώνας μεταφέρθηκε τρεις ώρες νωρίτερα λόγω των δυσμενών προβλέψεων για τον καιρό στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του Grand Prix. Από την εκκίνηση, στις 13:00 τοπική ώρα, τα μονοθέσια πρόσφεραν άφθονη δράση, με προσπεράσεις να συμβαίνουν ήδη από τους πρώτους γύρους. Στην αρχή, συμβάντα που είχαν ως πρωταγωνιστές τον Isack Hadjar και τον Pierre Gasly προκάλεσαν την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Η οριοθέτηση του ρυθμού αγώνα αξιοποιήθηκε από τους Max Verstappen και Valtteri Bottas, οι οποίοι μπήκαν νωρίτερα στα πιτ για αλλαγή ελαστικών.

Ο οδηγός της Red Bull, μετά από μια δύσκολη εκκίνηση, κατάφερε να επανέλθει στη μάχη για το βάθρο, αλλάζοντας από μέση γόμα σε σκληρή γόμα στον έκτο γύρο. Ο οδηγός της Cadillac επέλεξε αντίθετα τη μαλακή γόμα στον ίδιο γύρο, πριν σταματήσει ξανά στον 21ο γύρο για να βάλει τη μέση γόμα. Ο Isack Hadjar ήταν ο μόνος οδηγός που εκκίνησε από το pit lane με σκληρή γόμα, ενώ το υπόλοιπο grid παρατάχθηκε με τη μέση γόμα. Μόνο οι οδηγοί της Aston Martin ακολούθησαν τη στρατηγική του Bottas, επιλέγοντας τη μαλακή γόμα κατά την αλλαγή ελαστικών. Με εξαίρεση τον Bottas, τον Alonso και τον Stroll, όλοι οι υπόλοιποι άλλαξαν σε σκληρή γόμα. Οι στρατηγικές ήταν σχεδόν αποκλειστικά μιας στάσης, εκτός από αυτές του Stroll και του Bottas, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα πιτ, δύο φορές.

Στη μάχη του πρωταθλήματος, ο Antonelli διεύρυνε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του: ο δεκαεννιάχρονος οδηγός προηγείται πλέον στη βαθμολογία με 100 βαθμούς, σε σύγκριση με τους 76 του George Russell