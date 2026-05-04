Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 12:24 Πεντανόστιμο σουφλέ σπανάκι από τον Γιώργο Ρήγα
04.05.26 , 12:08 Marseaux: Συγκινούν όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη μητέρα της
04.05.26 , 11:56 Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης
04.05.26 , 11:55 Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε και στο Μαϊάμι
04.05.26 , 11:53 Κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες
04.05.26 , 11:44 MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
04.05.26 , 11:23 Μαθητής 7 ετών κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας και σφηνώθηκε στον πνεύμονα
04.05.26 , 11:08 Γιάννης Κολοτούρας: Πέθανε ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione
04.05.26 , 11:07 Μαρία Αντωνά: «Θα συνεργαζόμουν με τον Γιώργο σε ένα late night show»
04.05.26 , 11:06 Σύλληψη τριών ατόμων με «παρελθόν», για ναρκωτικά από την ΕΛΑΣ
04.05.26 , 11:00 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην Auto China 2026 στο Πεκίνο
04.05.26 , 11:00 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
04.05.26 , 10:52 Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
04.05.26 , 10:52 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές παίρνουν 1.000 ευρώ
04.05.26 , 10:36 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
«Μάστιγα» τα πειραγμένα πατίνια που αγγίζουν απίστευτες ταχύτητες - Βίντεο αρχείου ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Κυπαρισσία, τραυματίζοντας 11χρονο αγόρι.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο για επέμβαση μετά από τραυματισμό στην κεντρική πλατεία.
  • Ο τραυματισμός προήλθε από σύγκρουση με φίλο του που έχασε τον έλεγχο του πατινιού του.
  • Προηγήθηκε θανάσιμο ατύχημα με 13χρονο σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας.

Ένα ακόμα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένας 11χρονος σημειώθηκε στην Κυπαρισσία. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση. 

Τροχαίο Ηλεία: Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στον 13χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με έναν φίλο του. 

Τροχαίο Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ

Ο φίλος του φέρεται να έχασε τον έλεγχο του δικού του πατινιού και να έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος. Στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν πως θα πρέπει να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα, ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του. 

Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι έκανε έναν ελιγμό για να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Μακρίσια Ηλείας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με ένα αγροτικό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση με χαμηλή ταχύτητα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
 |
ΠΑΤΙΝΙ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
11ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top