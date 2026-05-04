Ένα ακόμα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένας 11χρονος σημειώθηκε στην Κυπαρισσία. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι τραυματίστηκε το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με έναν φίλο του.

Ο φίλος του φέρεται να έχασε τον έλεγχο του δικού του πατινιού και να έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος. Στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν πως θα πρέπει να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα, ώστε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι έκανε έναν ελιγμό για να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Μακρίσια Ηλείας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με ένα αγροτικό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση με χαμηλή ταχύτητα.

