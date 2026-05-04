«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο

Το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά για την anchorwoman του σταθμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 15:23 Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
04.05.26 , 14:58 Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν
04.05.26 , 14:56 MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
04.05.26 , 14:31 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
04.05.26 , 14:23 Αμπελόκηποι: Απειλούσε να πετάξει στα σκουπίδια την ηλικιωμένη
04.05.26 , 14:18 Χίος: Η μυστηριώδης συμπεριφορά που έβαλε υποψίες στα παιδιά της 84χρονης
04.05.26 , 14:04 Ο Σάκης Καραθανάσης στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στις 20 Μαΐου
04.05.26 , 13:38 Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
04.05.26 , 13:37 Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου
04.05.26 , 13:35 Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης
04.05.26 , 13:26 «Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
04.05.26 , 13:12 Ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ: Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία!
04.05.26 , 13:08 Κυκλοφόρησε η νέα δίγλωσση ποιητική συλλογή του Παναγιώτη Τζαννετάτου
04.05.26 , 13:04 Ελβετία: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του - «Αφαίρεσε τη μήτρα της»
04.05.26 , 12:57 Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της.
  • Η συνεργασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου, με επίσημη ενημέρωση έως το τέλος Μαΐου.
  • Η Λένα Φλυτζάνη είναι η επικρατέστερη για να αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.
  • Η Σία Κοσιώνη είχε πρόσφατα ταξίδι στο Κάιρο, ενώ οι εσωτερικές διεργασίες στον ΣΚΑΪ συνεχίζονται.
  • Η αλλαγή στο ενημερωτικό τμήμα του σταθμού προγραμματίζεται ενόψει πολιτικής δραστηριότητας.

Η συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ οδεύει προς οριστικό τέλος, καθώς η διοίκηση του σταθμού έχει αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της anchorwoman. Η ενημέρωση δόθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος γνωστοποίησε στη δημοσιογράφο ότι η συνεργασία θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του συμβολαίου στα τέλη Ιουνίου.

«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στην εκπομπή Το Πρωινό, η απόφαση της ιδιοκτησίας θεωρείται τελεσίδικη. Η δημοσιογράφος φέρεται να ζήτησε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του καναλιού Γιάννη Αλαφούζο, όμως το αίτημα δεν προχώρησε λόγω του επιβαρυμένου προγράμματός του. Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγής πορείας. Για διαδικαστικούς λόγους, η επίσημη γραπτή ενημέρωση για τη μη ανανέωση πρέπει να δοθεί έως το τέλος Μαΐου

Κοσιώνη: «Ένα βήμα πριν αποχωρίσει από τον ΣΚΑΙ» - Όσα έγιναν στη συνάντηση

Παράλληλα, η Σία Κοσιώνη πραγματοποίησε ταξίδι στο Κάιρο το προηγούμενο διάστημα, σε μια περίοδο που οι συζητήσεις για το επαγγελματικό της μέλλον βρίσκονταν σε εξέλιξη. Στα κοινωνικά δίκτυα δημοσίευσε φωτογραφία από την επίσκεψή της στις πυραμίδες, γράφοντας: «Πάντα να ακολουθείς τον ήλιο».

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

«Η Λένα Φλυτζάνη η αντικαταστάτρια της Σίας Κοσιώνη στο δελτίο»

Ο σταθμός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα στην ενημέρωση. Το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου είναι η Λένα Φλυτζάνη, η οποία στην παρούσα φάση παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού. 

Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera

Η δημοσιογράφος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τα ανώτατα στελέχη του ΣΚΑΪ και φαίνεται πως έχει προκριθεί για την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς: «Το ρήγμα είναι οριστικό και πολύ βαθύ! Είναι μια κατάσταση πολύ συνηθισμένη, όταν υπάρχει ένα σκληρό διαζύγιο, να αποφεύγουν οι δύο πλευρές να τα πουν για να μην πουν λόγια βαριά!».

«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο

Το προφίλ της νέας παρουσιάστριας

Η Λένα Φλυτζάνη ξεκίνησε την πορεία της στον ΣΚΑΪ ως συμπαρουσιάστρια εκπομπής με τον Νίκο Υποφάντη. Από το 2020 έως το 2023 συμμετείχε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Από τη σεζόν 2023 24 παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, έχοντας αναλάβει τη θέση μετά την αποχώρηση της Εύας Αντωνοπούλου.

Οι εσωτερικές διεργασίες στον ΣΚΑΪ συνεχίζονται, καθώς ο σταθμός προετοιμάζεται για μια τηλεοπτική σεζόν με έντονη πολιτική δραστηριότητα και ανάγκη ανανέωσης του ενημερωτικού τομέα. Αν δεν υπάρξει αλλαγή δεδομένων, η Λένα Φλυτζάνη αναμένεται να αναλάβει επίσημα την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου, μια θέση που η Σία Κοσιώνη διατήρησε για περίπου είκοσι χρόνια.

Η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο κι οι αποφάσεις της διοίκησης καθορίζουν τη νέα φάση του ενημερωτικού τομέα στον σταθμό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΣΚΑΙ
 |
ΛΕΝΑ ΦΛΥΤΖΑΝΗ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top