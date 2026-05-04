Η συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ οδεύει προς οριστικό τέλος, καθώς η διοίκηση του σταθμού έχει αποφασίσει να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της anchorwoman. Η ενημέρωση δόθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος γνωστοποίησε στη δημοσιογράφο ότι η συνεργασία θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του συμβολαίου στα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στην εκπομπή Το Πρωινό, η απόφαση της ιδιοκτησίας θεωρείται τελεσίδικη. Η δημοσιογράφος φέρεται να ζήτησε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του καναλιού Γιάννη Αλαφούζο, όμως το αίτημα δεν προχώρησε λόγω του επιβαρυμένου προγράμματός του. Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγής πορείας. Για διαδικαστικούς λόγους, η επίσημη γραπτή ενημέρωση για τη μη ανανέωση πρέπει να δοθεί έως το τέλος Μαΐου.

Παράλληλα, η Σία Κοσιώνη πραγματοποίησε ταξίδι στο Κάιρο το προηγούμενο διάστημα, σε μια περίοδο που οι συζητήσεις για το επαγγελματικό της μέλλον βρίσκονταν σε εξέλιξη. Στα κοινωνικά δίκτυα δημοσίευσε φωτογραφία από την επίσκεψή της στις πυραμίδες, γράφοντας: «Πάντα να ακολουθείς τον ήλιο».

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

«Η Λένα Φλυτζάνη η αντικαταστάτρια της Σίας Κοσιώνη στο δελτίο»

Ο σταθμός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα στην ενημέρωση. Το πρόσωπο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου είναι η Λένα Φλυτζάνη, η οποία στην παρούσα φάση παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού.

Η δημοσιογράφος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τα ανώτατα στελέχη του ΣΚΑΪ και φαίνεται πως έχει προκριθεί για την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς: «Το ρήγμα είναι οριστικό και πολύ βαθύ! Είναι μια κατάσταση πολύ συνηθισμένη, όταν υπάρχει ένα σκληρό διαζύγιο, να αποφεύγουν οι δύο πλευρές να τα πουν για να μην πουν λόγια βαριά!».

Το προφίλ της νέας παρουσιάστριας

Η Λένα Φλυτζάνη ξεκίνησε την πορεία της στον ΣΚΑΪ ως συμπαρουσιάστρια εκπομπής με τον Νίκο Υποφάντη. Από το 2020 έως το 2023 συμμετείχε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Από τη σεζόν 2023 24 παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, έχοντας αναλάβει τη θέση μετά την αποχώρηση της Εύας Αντωνοπούλου.

Οι εσωτερικές διεργασίες στον ΣΚΑΪ συνεχίζονται, καθώς ο σταθμός προετοιμάζεται για μια τηλεοπτική σεζόν με έντονη πολιτική δραστηριότητα και ανάγκη ανανέωσης του ενημερωτικού τομέα. Αν δεν υπάρξει αλλαγή δεδομένων, η Λένα Φλυτζάνη αναμένεται να αναλάβει επίσημα την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου, μια θέση που η Σία Κοσιώνη διατήρησε για περίπου είκοσι χρόνια.

Η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο κι οι αποφάσεις της διοίκησης καθορίζουν τη νέα φάση του ενημερωτικού τομέα στον σταθμό.