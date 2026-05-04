Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης

Υποστήριξε τη συμμετοχή των αθλητών της σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 14:58 Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν
04.05.26 , 14:56 MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
04.05.26 , 14:31 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
04.05.26 , 14:23 Αμπελόκηποι: Απειλούσε να πετάξει στα σκουπίδια την ηλικιωμένη
04.05.26 , 14:18 Χίος: Η μυστηριώδης συμπεριφορά που έβαλε υποψίες στα παιδιά της 84χρονης
04.05.26 , 14:04 Ο Σάκης Καραθανάσης στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στις 20 Μαΐου
04.05.26 , 13:38 Ιράν: Χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
04.05.26 , 13:37 Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα διαδικασία απόδοσης μισθίου
04.05.26 , 13:35 Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης
04.05.26 , 13:26 «Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
04.05.26 , 13:12 Ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ: Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία!
04.05.26 , 13:08 Κυκλοφόρησε η νέα δίγλωσση ποιητική συλλογή του Παναγιώτη Τζαννετάτου
04.05.26 , 13:04 Ελβετία: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του - «Αφαίρεσε τη μήτρα της»
04.05.26 , 12:57 Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
04.05.26 , 12:52 Το Πιο Λαχταριστό Σνακ Φτιάχνεται Με... Σχεδόν Ένα Υλικό
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Ουρανός σε δράση: Ποια ζώδια επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες εξελίξεις
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με σταθερό προσανατολισμό στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας, η Kumho Tire Greece συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία της με τον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας ενεργά τις δράσεις και την παρουσία των αθλητών του σε σημαντικές διοργανώσεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς δέσμευσης, η Kumho Tire Greece υποστήριξε τη συμμετοχή των αθλητών της «Ελπίδας» σε δύο κορυφαία αθλητικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη: τον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» (26 Απριλίου 2026)μ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρα-κολύμβησης Νέων/Νεανίδων & Παίδων/Κορασίδων, στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο (25–26 Απριλίου 2026)  

 Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης

Οι συμμετοχές των αθλητών αποτέλεσαν για ακόμη μία φορά ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, επιμονής και υπέρβασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Ο Σύλλογος «Ελπίδα», μέλος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, με πολυετή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με δεκάδες ενεργούς αθλητές και σημαντική συμβολή στη διάδοση του Παραολυμπιακού ιδεώδους. 

Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης

Η συνεργασία της Kumho Tire Greece με τον Σύλλογο, που μετρά πλέον τρία συνεχόμενα έτη, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης, της αποδοχής και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.  

Ο Διευθυντής Marketing της ΕΜΑ Α.Ε., κ. Γιώργος Κουταλιέρης, δήλωσε: 
«Η συνεργασία μας με την “Ελπίδα” δεν αποτελεί απλώς μια πρωτοβουλία υποστήριξης, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση σε αξίες που μας εκφράζουν. Οι αθλητές του Συλλόγου μάς υπενθυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει επιμονή, δύναμη και πίστη στον στόχο. Για την Kumho Tire Greece, η κοινωνική υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνέπεια και τη διάρκεια. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα τους και συνεχίζουμε μαζί αυτή τη διαδρομή». 

Kumho Tire: Σταθερά δίπλα στον Συλλόγο ΑμεΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης

Τα ελαστικά της KUMHO TIRE (www.kumho.gr) για επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, Vans, φορτηγά και λεωφορεία, διαθέτει ήδη ως αντιπρόσωπος και διανομέας από τον Δεκέμβριο του 2022 στην ελληνική αγορά η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr) μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KUMHO TIRE
 |
ΑΜΕΑ «ΕΛΠΙΔΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΣΤΗΡΙΞΗ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top