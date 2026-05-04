Ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ: Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία!

Περιμένει το τρίτο της παιδί, η κόρη του πρίγκιπα Άντριου

Με μια ματιά - by STAR AI
Το τρίτο τους παιδί περιμένουν η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο Τζακ Μπρούκσμπαν, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. 

Το ζευγάρι είναι τρισευτυχισμένο και το μωρό αναμένεται να γεννηθεί το καλοκαίρι. Η Ευγενία, κότη του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον, έχει ήδη δύο παιδιά, τον Όγκαστ, 5 ετών, και ο Έρνεστ, 2 ετών. Τώρα ανυπομονεί να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας, ενώ σημειώνεται πως και ο βασιλιάς έχει ενθουσιαστεί με τα νέα.

Σε ανακοίνωσή του, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε: «Η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα Ευγενία και ο Jack Brooksbank είναι πολύ ευτυχείς να ανακοινώσουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι. Ο August (πέντε ετών) και ο Ernest (δύο ετών) είναι επίσης πολύ ενθουσιασμένοι που θα αποκτήσουν ένα ακόμη αδελφάκι στην οικογένεια. Ο βασιλιάς έχει ενημερωθεί και είναι ενθουσιασμένος με την είδηση».

Σε μια φωτογραφία που μοιράστηκε η Ευγενία στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ο μικρότερος γιος της, ο Έρνεστ, φορώντας τη στολή της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea, και ο Όγκαστ, με ένα γκρι μπλουζάκι με μακριά μανίκια, φαίνονται να κρατούν μια φωτογραφία από το υπερηχογράφημα του μωρού.

