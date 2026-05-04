Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ - Τι μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Τεχεράνη

Δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να περάσει τα Στενά του Ορμούζ, αγνοώντας τις οδηγίες της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε με δηλώσεις του στο Axios ότι συνέβη κάτι τέτοιο. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, το περιστατικό έγινε κοντά στο λιμάνι Τζασκ, την ώρα που το πλοίο επιχειρούσε να διασχίσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το πλοίο «παραβίασε την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και μεταφορών» και συνέχισε την πορεία του παρά τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν.

Όπως αναφέρεται, το αμερικανικό πλοίο έγινε στη συνέχεια στόχος πυραυλικής επίθεσης και δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του.
Κατά τις ίδιες πηγές, το σκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να αποχωρήσει από την περιοχή μετά το περιστατικό.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι αμερικανικό πλοίο «χτυπήθηκε» από πυραύλους.

 

 

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν νέο χάρτη με τις περιοχές στα Στενά του Ορμούζ που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους.

Η ζώνη αυτή εκτείνεται δυτικά από μια γραμμή μεταξύ του δυτικότερου άκρου του νησιού Κεσμ και του εμιράτου Ουμ αλ-Κουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στα ανατολικά, φτάνει έως τη γραμμή που ενώνει το όρος Μομπάρακ με το εμιράτο Φουτζέιρα. Δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη ζώνη ελέγχου διαφοροποιείται από προηγούμενες.

 

Νωρίτερα, μετά και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το «Σχέδιο Ελευθερία», το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν νέο χάρτη της περιοχής ελέγχου τους.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμειξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

Το Ιράν προειδοποίησε επίσης το αμερικανικό ναυτικό να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντονισμένης διοίκησης των ένοπλων δυνάμεων της Τεχεράνης, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας και πως η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε η ανακοίνωση.
 

