Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τη νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε το Ιράν μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών.
«Τη μελέτησα, μελέτησα τα πάντα, είναι απαράδεκτη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.
Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει πως οι ΗΠΑ απάντησαν στην ιρανική πρόταση 14 σημείων που κατατέθηκε μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν και ότι η ιρανική πλευρά θα εξέταζε την απάντηση της Ουάσινγκτον. «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ιρανικο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, στο σχέδιο 14 σημείων του, το Ιράν αξίωνε:
- να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του,
- να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών,
- να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι,
- να καταβληθούν επανορθώσεις,
- να αρθούν οι κυρώσεις,
- να υπάρξει «μηχανισμός» για τα Στενό του Ορμούζ και
- να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».
