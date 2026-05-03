Νέα πρόκληση της Τουρκίας, με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα. Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ισχυρίζονται ότι υπήρξε «αδράνεια» της ελληνικής κυβέρνησης, αμφισβητώντας ξανά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Ευκαιρία για νέες προκλήσεις φαίνεται πως βρήκαν οι Τούρκοι που ισχυρίζονται ότι υπήρξε «αδράνεια» και «παθητική στάση» της ελληνικής κυβέρνησης μετά την επέμβαση του Ισραήλ στον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, τόνισε η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Πηγές, λοιπόν, του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, τις οποίες αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης της γείτονος - όπως για παράδειγμα το πρακτορείο Anadolu - αναφέρουν ότι η Αθήνα «δε διασφάλισε ως ήταν υποχρεωμένη την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την προστασία των πλοίων».

Η Άγκυρα επικαλείται παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από το Ισραήλ, αλλά στρέφει τα βέλη της προς την Ελλάδα υποστηρίζοντας ότι η στάση της εντείνει τις αμφισβητήσεις γύρω από τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε καλέσει σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και σε επικοινωνία με το Ισραήλ ζήτησε να αποσυρθούν τα σκάφη του, αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί τους επιβαίνοντες. Κάτι που έγινε και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Λασιθίου και από εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης με τελικό προορισμό τις χώρες προέλευσης τους.