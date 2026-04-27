Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να πάρει μερικές ανάσες μέσα στο Σαββατοκύριακο, πραγματοποιώντας μια μίνι απόδραση σε έναν άκρως καλοκαιρινό προορισμό που απέχει μόλις λίγα ναυτικά μίλια από την Αττική.

Ο παρουσιαστής του ANT1 βρέθηκε στην Κέα, όπου απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με τον γιο του και τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Ο Γιώργος Λιάγκας ευχήθηκε «καλό καλοκαίρι» στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από ένα βίντεο από την παραλία, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Καλό καλοκαίρι επισήμως πια. Πρώτη εξόρμηση στην Τζια (Κέα), την πανέμορφη. Είμαστε μόνιμα σε αυτές τις παραλίες. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, με υγεία σε όλους».

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα

Ακολούθησαν παιχνίδια στη θάλασσα με τον γιο του κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά και βόλτες με το σκάφος μέχρι αργά το απόγευμα.

Από την πλευρά της, η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε ένα βίντεο από τις στιγμές χαλάρωσης που πέρασε πάνω σε φουσκωτό στη θάλασσα, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά να μην ποζάρει δίπλα στον αγαπημένο της, με τον οποίο κρατούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ραδιοφωνική παραγωγός, μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», αποκάλυψε και τη συμβουλή που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα να αφήσει γένια: «Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Εγώ φταίω που έδωσα και συμβουλές να αφήσει γένια. Τον μπελά μου θα βρω στο τέλος. Εγώ του είπα να τα αφήσει γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι που γκριζάρουν τα μαλλιά και έχει γένια. Σοφάκι μου….», είπε.

Όσον αφορά τη σχέση της με τον παρουσιαστή, έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν το κρύβουμε. Το καταλαβαίνουμε το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας βγάλουν μία φωτογραφία και ένα βίντεο… Δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Πάντα με διακριτικότητα.

Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Ανέκαθεν έτσι ήμουν, ακόμα κι όταν ζούσε η μαμά μου. Έχω ένα ταλέντο κι ένα σύνδρομο που έχω, να ταΐζω κόσμο. Θέλω να έρθω μία ημέρα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και να μαγειρέψω».

Τα τελευταία δύο χρόνια που είναι μαζί, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια, ενώ πέρασε το φετινό καλοκαίρι στην Τήνο.