Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Έκαναν Ανάσταση στην Παναγιά της Τήνου

Στην Παναγιά της Τήνου υποδέχτηκαν την Ανάσταση ο Γιώργος Λιάγκας κι η Μαρία Αντωνά, επιλέγοντας να ζήσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα των ημερών στο αγαπημένο νησί των Κυκλάδων.
Το ζευγάρι που είναι στην Τήνο για τις πασχαλινές του διακοπές, βρέθηκε στον ιστορικό ναό μαζί με πλήθος πιστών, βιώνοντας από κοντά τη συγκίνηση και τη βαθιά κατάνυξη της βραδιάς.
Η στιγμή του «Χριστός Ανέστη» ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με το φως των κεριών να φωτίζει τον προαύλιο χώρο και την ατμόσφαιρα να γεμίζει από ευχές και χαμόγελα.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά, συνοδεύοντάς τις με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «Ανάσταση στον ιερό ναό της λατρεμένης μου Παναγίας Ευαγγελιστρίας της Τήνου… Μόνο συγκίνηση και φως… με φως που να μην σβήνει ποτέ! Να έχετε υγεία και την οικογένειά σας αγκαλιά και πάντα δίπλα σας! Χρόνια πολλά» έγραψε, στέλνοντας ευχές στους followers της.
Σε μερικά από τα insta stories της παρουσιάστριας, τη βλέπουμε να ποζάρει με τη σκυλίτσα του συντρόφου της, τη διάσημη πλέον... Φούσκα!
Θυμίζουμε ότι από την εποχή που ήταν παντρεμένος με τη Φαίη Σκορδά, ο Γιώργος Λιάγκας απέκτησε το δικό του σπίτι στο νησί, το οποίο όπως έχει δηλώσει λατρεύει κι επισκέπτεται συνέχεια.