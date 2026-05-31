Αν και παραδοσιακά όλοι έχουν συνδέσει το καλοκαίρι με το ξανθό, φέτος οι μελαχρινές αποχρώσεις αναβαθμίζονται

Δεν είμαι από του ανθρώπους που αλλάζουν συνεχώς τα μαλλιά τους, αντίθετα μένω σταθερή στο hair look μου, όμως κάθε τέτοια εποχή του χρόνου, νιώθω την ανάγκη για μια μικρή αλλαγή. Και με μεγάλη μου χαρά ανακαλύπτω πως φέτος οι μεγαλύτερες τάσεις στα haircuts και τα hair colours δεν απαιτούν ατελείωτο styling ή πολύπλοκη συντήρηση.

Μελετώντας τους κορυφαίους hairstylists και colourists, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αυτή η σεζόν αφήνει πίσω της τα υπερβολικά στιλιζαρισμένα looks και φέρνει μια πιο χαλαρή, ανεπιτήδευτη αισθητική.

Καλοκαίρι 2026

«Τα καλοκαιρινά μαλλιά απομακρύνονται από οτιδήποτε δείχνει υπερβολικά δουλεμένο ή “στημένο”», λέει ο celebrity hair stylist Sam McKnight MBE. «Είναι η ιδέα της πολυτέλειας χωρίς υπερβολές: απαλή, φυσική κίνηση, τίποτα υπερβολικά στιλιζαρισμένο».

Όπως εξηγεί, υπάρχει η επιστροφή σε ένα μινιμαλιστικό ύφος εμπνευσμένο από τα ‘90s. Αυτό αποτυπώνεται και στη διαρκή αναφορά στην αισθητική της Carolyn Bessette Kennedy, που συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τα απλά, καθαρά μαλλιά.

Κουρέματα που "μακραίνουν" όμορφα

Φέτος, το ζητούμενο δεν είναι το τέλειο φινίρισμα που μοιάζει να έχει δουλευτεί ώρες αλλά χτενίσματα που αναδεικνύουν τα φυσικά μαλλιά και παραμένουν κολακευτικά όσο τα μαλλιά μακραίνουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει περισσότερα layers, πιο ήπια σχήματα και γραμμές που δεν απαιτούν καθημερινό styling και υπερπροσπάθεια.

Συντακτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου