Λιποθυμικό επεισόδιο για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
  • Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.
  • Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καλά.
  • Ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο (30/5).

Αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο είχε το πρωί της Κυριακής (31/5) ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρετσούς, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Έστειλε μήνυμα αγάπης την ημέρα των Ευχαριστιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλά, και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Ο Ελπιδοφόρος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο (30/5).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
