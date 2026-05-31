Αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο είχε το πρωί της Κυριακής (31/5) ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρετσούς, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικό ιατρικό έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλά, και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.
Ο Ελπιδοφόρος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο (30/5).