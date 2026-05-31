Νέο «Ανακαινίζω»: Περισσότεροι δικαιούχοι και επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω: Στόχος να ανοίξουν κλειστά σπίτια / SKAI

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση προωθεί το νέο πρόγραμμα "Ανακαινίζω" για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, με στόχο την ενοικίαση ή πώληση κλειστών σπιτιών.
  • Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
  • Η επιδότηση μπορεί να φτάνει το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: έλεγχος επιλεξιμότητας τον Ιούνιο και υποβολή αιτήσεων τον Σεπτέμβριο.
  • Το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινίσεις, ενώ το 20% θα είναι για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Μία νέα σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου.

Στόχος του νέου προγράμματος το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αύξηση των επιδομάτων μετριάζει το κόστος, αλλά ενισχύει την ζήτηση και εντείνει την πίεση για αύξηση των τιμών στην αγορά κατοικίας.

Στεγαστική κρίση: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναζητά η κυβέρνηση

Τα «κλειδιά» του «Ανακαινίζω»

Το νέο «Ανακαινίζω» αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατ ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σ’ αυτό. Ετσι η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανέρχονταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς θα αφορά παλαιές κατοικίες εώς 120 τμ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ανακαινίζω 2026: Έως 95% επιδότηση για ανακαινίσεις

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Δύο θα είναι οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στην πρώτη φάση που προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο θα διενεργηθεί ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Στη δεύτερη φάση που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης απο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα έχουν περάσει την πρώτη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος θα δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι περιπτώσεις ακινήτων που ήδη κατοικούνται.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το βάρος της κάλυψης θα πέφτει περισσότερο στις δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και λιγότερο σ αυτές που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση καθώς βασικός στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της προσφοράς κατάλληλων κατοικιών στην αγορά. Εκτιμάται ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινίσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις

