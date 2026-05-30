Η Παρί Σεν Ζερμέν ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο!

Νίκησε 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι

30.05.26 , 22:05 Η Παρί Σεν Ζερμέν ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο!
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Παρί Σεν Ζερμέν!
Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία (1-1).

Ο αγώνας, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης με αντίπαλους αγγλική και γαλλική ομάδα, ξεκίνησε με την (απερχόμενη) πρωταθλήτρια Ευρώπης να έχει παρατάξει τους ίδιους 10 ποδοσφαιριστές που είχαν ξεκινήσει στον περσινό τελικό απέναντι στην Ίντερ, απέναντι στη μοναδική αήττητη ομάδα της εφετινής διοργάνωσης (11 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 γκολ παθητικό) και στον τερματοφύλακα (Ράγια) που είχε κρατήσει 9 φορές απαραβίαστη την εστία του.

Η τύχη προσφέρθηκε απλόχερα στους «κανονιέρηδες» στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν μόλις το 6ο λεπτό όταν ο Μαρκίνιος προσπαθώντας να διώξει έστειλε την μπάλα στο σώμα του Τροσάρ για να βγει... ασίστ στον Χάβερτς, ο οποίος διάνυσε περίπου 30 μέτρα και από δύσκολη γωνία (αριστερά) «εκτέλεσε» τον Σαφόνοφ για το 1-0.

Ταυτόχρονα με το άνοιγμα του σκορ, ο Γερμανός διεθνής σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα, καθώς το 2021 είχε χαρίσει τον τίτλο στην Τσέλσι (1-0) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ακόμα πιο σπάνιο, ο Χάβερτς το έπραξε με δυο ομάδες της ίδιας πόλης (Λονδίνο). Πριν απ΄ αυτόν, είχαν προηγηθεί μόνο δύο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Μάριο Μάντζουκιτς (Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου).

Στη συνέχεια η Άρσεναλ έδωσε μέτρα στην Παρί, που έως το τέλος του ημιχρόνου είχε συντριπτική κατοχή αλλά όχι ιδέες και καθαρό μυαλό, εγκλωβισμένη στις αμυντικές δαγκάνες και την απροσπέλαστη τακτική της ομάδας του Αρτέτα. Η μοναδική στιγμή που απείλησαν πραγματικά οι Γάλλοι καταγράφηκε στο 43΄, με τον Μέντες να περνάει τον Μοσκέρα και να κάνει το γύρισμα προς τον Ρουίθ, που έστειλε την μπάλα άουτ με το κεφάλι. 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνιελ Ζίμπερτ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νέβες, Μέντες - Μοσκέρα, Σάκα, Γκιόκερες, Ράις

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (106΄ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Νούνο Μέντες, Φαμπιάν Ρουίθ (95΄ Ζαΐρ-Εμερί), Βιτίνια (106΄ Μπεράλντο), Ζοάο Νέβες, Κβαρατσκέλια (83΄ Μπαρκολά), Ντουέ, Ντεμπελέ (90΄+6 Γκονσάλο Ράμος).

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Λιούις-Σκέλι (90΄+1 Θουμπιμέντι), Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ενκαπιέ, Μοσκέρα (66΄ Τίμπερ), Έντεγκαρντ (67΄ Γκιόκερες), Ράις, Τροσάρ (83΄ Μαρτινέλι), Χάβερτς (91΄ Έζε), Σάκα (83΄ Μαντουέκε).

 

 

