Το Φεστιβάλ Καινοτομίας Panathenea 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετατρέποντας την Αθήνα σε διεθνές κέντρο τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων. Βασικός υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν η Motor Oil.
Το Φεστιβάλ Panathenaea 2026 μετέτρεψε το Ζάππειο σε διεθνές κέντρο συνάντησης για επιχειρήσεις startups, επενδυτές και δημιουργούς από όλο τον κόσμο, μέσα από ένα τριήμερο αφιερωμένο στις ιδέες και τις τεχνολογίες του αύριο.
Ένα σύγχρονο φεστιβάλ που συνδύασε τεχνολογία, startups και τέχνες.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνεργασία της πολιτείας με διεθνή πλατφόρμα στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης και στον τουρισμό.
Ανάμεσα στους βασικούς υποστηρικτές της διοργάνωσης, ξεχώρισε η Motor Oil ως key partner μέσω της Coral Shell Licensee, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και στο μέλλον της ενέργειας.
Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ είχαν τα πρωτοποριακά οχήματα φοιτητικών ομάδων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που συμμετείχαν στο διεθνές Shell Eco-Marathon.
Φέτος είναι μια χρονιά ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται εκατό χρόνια συνεχούς παρουσίας του σήματος Shell στην Ελλάδα, ενός brand που έχει συνδεθεί διαχρονικά με την πρωτοπορία και την τεχνολογική εξέλιξη.
