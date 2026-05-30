Η Ελένη Φουρέιρα εκτός από πολύ πετυχημένη τραγουδίστρια, ασχολείται και με το χώρο της μόδας, αφού πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη της συλλογή με μαγιό!

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στη μητρότητα, καθώς και στο εάν θα ξαναπήγαινε στην Eurovision. Όσον αφορά στο εάν νιώθει σέξι ως γυναίκα από τότε που έγινε μαμά, εκείνη τόνισε ότι: «Νομίζω ότι από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι», ενώ συνέχισε απαντώντας για το εάν θα τη δούμε στα Mad Video Μusic Αwards, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Τα Mad VMA είναι το μεγαλύτερο event της χρονιάς, δεν μπορείς να λείψεις από εκεί. Είναι χαρά μας που μας καλούν».

Ενώ στο σχόλιο των δημοσιογράφων ότι θα είναι και η Dara στο μουσικό event, η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε ότι: «Η Dara είναι απίστευτη και χαιρόμαστε πολύ που θα είναι στα Mad VMA. Έχει τρομερό εκτόπισμα και της άξιζε η πρώτη θέση».

Όσον αφορά στην Eurovision και τον Akyla, η Ελένη Φουρέιρα είπε χαρακτηριστικά ότι: «Μου άρεσε πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή, το ξέρει και ο ίδιος. Το ότι τον αγαπάνε τόσο πολύ, το ότι τον στηρίζουν ακόμη τόσο πολύ, το ότι έχει πάρει αυτή την αγάπη είναι πιο σπουδαίο από μία καλή θέση».

Θα ξαναπήγαινε στην Eurovision; Η αγαπημένη performer ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά στο μουσικό διαγωνισμό. Μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης για λογαριασμό της Κύπρου το 2018, δεν είναι κατηγορηματικά αρνητική για να ξανασυμμετάσχει στην Eurovision, αντιπροσωπέυοντας αυτή τη φορά την Ελλάδα. Όπως δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα: «Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Eurovision. Το ήθελα χρόνια. Το ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Είναι κάτι, το οποίο έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω όμως όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και να πω "μήπως;"».