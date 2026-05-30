Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»

Θα ξαναπήγαινε στην Eurovision;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.05.26 , 16:18 Χρηστίδου για γάμο Δανάης Μπάρκα: «Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει;»
30.05.26 , 16:08 Θεσσαλονίκη: Πανικός Από Δυνατό Ανεμοστρόβιλο Σε Πίστα Καρτ
30.05.26 , 16:00 Τα looks που ορίζουν το καλοκαιρινό επίσημο dress code
30.05.26 , 15:44 Μεγάλη Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο Έλληνας που κατηγορείται για κατασκοπεία
30.05.26 , 15:03 Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»
30.05.26 , 14:02 «Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξεσκέπασε πέντε σπείρες
30.05.26 , 14:00 Emotional Buffering: Όταν γίνεσαι το καταφύγιο των συναισθημάτων του άλλου
30.05.26 , 13:15 Pre-wedding party Aμαλίας Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο του Jake Medwell
30.05.26 , 13:00 Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
30.05.26 , 13:00 O Dj Premier το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη
30.05.26 , 12:37 Euroleague: 12 NBAers φέρνουν τα πάνω κάτω - Φημολογία για Γιαμπουσέλε!
30.05.26 , 12:33 Έλενα Χριστοπούλου για Σοφία Μουτίδου: «Εγώ πέρασα πολύ καλά στην εκπομπή»
30.05.26 , 12:27 Τροχαίο στο Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη
30.05.26 , 12:02 Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα των Νέων Ελληνικών
30.05.26 , 12:00 Άλλαξε τον τρόπο που περπατάς, και δες μεγάλη αλλαγή
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί
Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Φουρέιρα εκτός από πολύ πετυχημένη τραγουδίστρια, ασχολείται και με το χώρο της μόδας, αφού πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη της συλλογή με μαγιό!

Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»

Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στη μητρότητα, καθώς και στο εάν θα ξαναπήγαινε στην Eurovision. Όσον αφορά στο εάν νιώθει σέξι ως γυναίκα από τότε που έγινε μαμά, εκείνη τόνισε ότι: «Νομίζω ότι από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι», ενώ συνέχισε απαντώντας για το εάν θα τη δούμε στα Mad Video Μusic Αwards, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Τα Mad VMA είναι το μεγαλύτερο event της χρονιάς, δεν μπορείς να λείψεις από εκεί. Είναι χαρά μας που μας καλούν».

Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!

Ενώ στο σχόλιο των δημοσιογράφων ότι θα είναι και η Dara στο μουσικό event, η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε ότι: «Η Dara είναι απίστευτη και χαιρόμαστε πολύ που θα είναι στα Mad VMA. Έχει τρομερό εκτόπισμα και της άξιζε η πρώτη θέση».

Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»

Όσον αφορά στην Eurovision και τον Akyla, η Ελένη Φουρέιρα είπε χαρακτηριστικά ότι: «Μου άρεσε πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή, το ξέρει και ο ίδιος. Το ότι τον αγαπάνε τόσο πολύ, το ότι τον στηρίζουν ακόμη τόσο πολύ, το ότι έχει πάρει αυτή την αγάπη είναι πιο σπουδαίο από μία καλή θέση».

Θα ξαναπήγαινε στην Eurovision; Η αγαπημένη performer ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά στο μουσικό διαγωνισμό. Μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης για λογαριασμό της Κύπρου το 2018, δεν είναι κατηγορηματικά αρνητική για να ξανασυμμετάσχει στην Eurovision, αντιπροσωπέυοντας αυτή τη φορά την Ελλάδα. Όπως δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα: «Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Eurovision. Το ήθελα χρόνια. Το ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Είναι κάτι, το οποίο έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω όμως όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και να πω "μήπως;"».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
 |
EUROVISION
 |
ΠΑΙΔΙ
 |
ΜΑΜΑ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top