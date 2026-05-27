Σύσσωμη η ελληνική showbiz έσπευσε να στηρίξει το νέο επαγγελματικό βήμα της Ελένης Φουρέιρα, η οποία μπαίνει δυναμικά στον χώρο της μόδας.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με γνωστή εταιρεία μαγιό, παρουσιάζοντας τη δική της capsule συλλογή, η οποία έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση και συζητιέται έντονα στα social media.

Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της

Δανάη Μπάρκα - Σίσσυ Χρηστίδου - Φαίη Σκορδά - Έλενα Γαλύφα

Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο rooftop κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας, με τους καλεσμένους να περιμένουν με ανυπομονησία την είσοδο της Ελένης Φουρέιρα, η οποία δεν τους απογοήτευσε. Η pop star μαγνήτισε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, φορώντας ένα mini lingerie-style φόρεμα σε λαχανί/κιτρινοπράσινη απόχρωση.

Το φόρεμα είχε πολύ λεπτές τιράντες, βαθύ ντεκολτέ και ασύμμετρο τελείωμα με διακριτικό σκίσιμο στο πόδι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Συνδύασε το look με διάφανα pointed heels διακοσμημένα με λαμπερές πέτρες, ενώ κράτησε τα αξεσουάρ minimal, επιλέγοντας μικρά σκουλαρίκια και ένα λεπτό κολιέ.

Influencers, ηθοποιοί και τραγουδιστές έδωσαν το «παρών» στη βραδιά, κατακλύζοντας τα social media με τις αναρτήσεις τους. Ανάμεσά τους ήταν η Φαίη Σκορδά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Δανάη Μπάρκα, η Έλενα Γαλύφα, η Μαρία Αντωνά, η Αθηνά Οικονομάκου και η Josephine κ.α.

Μπέττυ Μαγγίρα

Ευαγγελία Πλατανιώτη - Αθηνά Κλήμη

Φαίη Σκορδά

Ιωάννα Μαλέσκου

Δανάη Μπάρκα

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

Έλενα Γαλύφα

Βάσω Γουλιελμάκη - Ιφιγένεια Τζόλα - Ρενέ Τζόλα

Βίβιαν Δράκου - Θανάσης Πατριαρχέας

Νίκος Κοκλώνης - Σίσσυ Χρηστίδου

Σίσσυ Φειδά

Γιολάντα Καλογεροπούλου

Χάρης Χριστόπουλους - Ανίτα Μπραντ

Αθηνά Οικονομάκου

Μαρία Αντωνά

Φωτεινή Πετρογιάννη - Ελένη Βουλγαράκη

Josephine

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Μπέττυ Μαγγίρα - Παντελής Τουτουντζής

Μίλα Ίβιτς Άννα - Μαρία Ίβιτς

Οι εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς απόλαυσαν τα cocktails τους με φόντο τον αθηναϊκό ουρανό και φωτογραφήθηκαν σε ένα event γεμάτο λάμψη, καλοκαιρινή διάθεση και fashion αισθητική.

Μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision, η Ελένη Φουρέιρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες στην Ελλάδα, με πολλές επιτυχίες και sold out εμφανίσεις. Το κοινό, που τη στηρίζει και την ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια, περίμενε εδώ και καιρό μια σειρά beachwear με την υπογραφή της, γεγονός που δικαιολογεί τον ενθουσιασμό και τον «παροξυσμό» που προκάλεσε στα social media η ανακοίνωση του νέου της επιχειρηματικού εγχειρήματος.