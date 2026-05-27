Παραμένει η αστάθεια του καιρού και τις επόμενες μέρες, ωστόσο ο υδράργυρος θα αρχίσει να παίρνει την ανηφόρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας το ισχυρό κύμα ζέστης που πλήττει την κεντρική Ευρώπη, ωστόσο, ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» ακόμα και στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η αστάθεια θα εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα την Πέμπτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, καθώς θα περιοριστεί ο βοριάς.

Τα 30άρια και τα 32άρια που θα δούμε την Πέμπτη θα αφορούν το εσωτερικό της χώρας και όχι θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που τα φαινόμενα αυτά θα ξεσπάνε στον ηπειρωτικό κορμό. Μεσημέρι και απόγευμα αναμένονται μπόρες ή και καταιγίδες, προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή το κύμα αστάθειας θα περιοριστεί κεντρονότια, όμως στην Πελοπόννησο αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, όπως επίσης στην Στερεά Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη η Παρασκευή θα είναι μία ημέρα που θέλει κάποια προσοχή, καθώς μεσημέρι με απόγευμα θα βγουν μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά.

Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παρά το γεγονός ότι η αστάθεια θα δηλώσει και πάλι το παρών, αργά το μεσημέρι και το απόγευμα οι συνθήκες θα είναι αρκετά ευνοϊκές, ακόμη και σε θαλάσσιες εκτάσεις. Οι κεραυνοί και το χαλάζι σε τοπικά επίπεδα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.