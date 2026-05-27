Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι Πρωταθλητές Ευρώπης

Έλαμψαν με την παρουσία τους, οι σύντροφοι των παικτών του Ολυμπιακού

Δύο ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της φετινής Euroleague, οι παίκτες, το προπονητικό τιμ, και η διοίκηση του Ολυμπιακού, βρήκαν χρόνο να γιορτάσουν την επιτυχία τους, σε γνωστό παραλιακό εστιατόριο.

Μετά το ξέφρενο γλέντι στους δρόμους της Αθήνας και στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, η ομάδα απόλαυσε το δείπνο της, αποφεύγοντας ...ακρότητες όπως την πατροπαράδοτη επίσκεψη στα μπουζούκια. Η αιτία για αυτήν την επιλογή, είναι ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για το Πρωτάθλημα συνεχίζονται, και την Πέμπτη ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών, εκεί όπου ο Πρωταθλητής Ευρώπης θα συναντήσει την ΑΕΚ.

Ο Κόρεί Τζόσεφ και η σύζυγος του, Νταμάρις Λόπεζ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Τη βραδιά άνοιξαν οι Πρόεδροι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έφτασαν στον χώρο, κρατώντας το βαρύτιμο έπαθλο, λάμποντας από χαρά, καθώς η κατάκτηση της Euroleague, ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια, αποτελούσε τον διακαή πόθο του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το Κύπελλο, και πίσω του ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με τη σύζυγό του, Ελευθερία Κούκου / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Στο δείπνο βρέθηκαν όλοι οι παίκτες της ομάδας, οι περισσότεροι εξ αυτών, συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους. Μαζί τους, τα μέλη του προπονητικού τιμ, και αρκετοί παράγοντες του Συλλόγου. Είχαν όλοι μαζί, την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να απολαύσουν μία οικογενειακή βραδιά, ύστερα από μία κουραστική σεζόν και ένα τετραήμερο γεμάτο πάθος και ένταση.

Ο Εβάν Φουρνιέ και η σύζυγός του, Λάουρα / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Σακίλ και Μπέριλ Μακίσικ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ