Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Γερονικολού. Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εξηγώντας γιατί ο γάμος δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ίδια, ενώ αναφέρθηκε και στην πίστη της στον Θεό και στις παιδικές της αναμνήσεις από την εκκλησία.

Η Κατερίνα Γερονικολού παραδέχτηκε πως δεν ονειρεύτηκε ποτέ τον γάμο ως απαραίτητο σταθμό στη ζωή της, αφού για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει να αισθάνεται καλά με τις επιλογές της και με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της.

«Ποτέ δεν μ’ είχε απασχολήσει ο γάμος. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Καλύτερα Αργά.

Όπως εξήγησε, παρότι ζει μια ολοκληρωμένη σχέση, δεν αισθάνεται την ανάγκη να βάλει κάποια «ταμπέλα» στη ζωή της.

«Νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δε θέλω κιόλας. Δε θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου. Θέλω την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται και τελικά βρίσκεται εκεί», ανέφερε.

Μάλιστα, η ίδια τόνισε πως θεωρεί σημαντικό το να παραμένει κάποιος σε μια σχέση επειδή το επιλέγει καθημερινά και όχι επειδή αισθάνεται εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση.

«Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω “δε βρίσκομαι εκεί που θέλω”. Και μπορώ να φύγω», εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αποκάλυψε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τη φέρει στο σημείο να απομακρυνθεί από έναν άνθρωπο.

«Το να μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε ακόμη και για τη σχέση της με τη θρησκεία, παραδεχόμενη πως μικρότερη ήταν πολύ πιο κοντά στην εκκλησία και στα θρησκευτικά πιστεύω.

«Είμαι συντηρητική. Βλέπω γύρω μου πιο προχωρημένους από εμένα στις νοοτροπίες. Ταυτίζομαι με τα πιο παλιά παρά με τα πιο καινούργια. Είμαι παλιάς κοπής. Ήμουν πιο θεούσα μικρή. Δεν θα έλεγα ότι είμαι άθεη, είμαι πιο αμφισβητίας της θρησκείας και των θρησκειών», ανέφερε.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τις στιγμές που είχε ζήσει ως παιδί δίπλα στη γιαγιά της, αποκαλύπτοντας πως εκείνη ήταν που την έφερε πιο κοντά στην εκκλησία.

«Ίσως επειδή αγαπούσα τη γιαγιά μου και εκείνη πήγαινε συχνά στην εκκλησία, ίσως ένας τρόπος να την ευχαριστήσω ήταν να πηγαίνω στην εκκλησία και να αγαπάω τους αγίους. Κοιμόμουν αγκαλιά με μια εικόνα της Παναγίας και μια του Αγίου Γεωργίου. Η μαμά μου ανησυχούσε. Ήταν απλά μια φάση, νομίζω είχε να κάνει με τη γιαγιά μου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.