Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

«Ποτέ δε με απασχόλησε ο γάμος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 10:53 PEUGEOT 408. Διαθέσιμο στην Ελλάδα από 26900 ευρώ
27.05.26 , 10:26 Συγκλονίζει ο Τάσος Κωστής: «Δεν έχω νικήσει τον καρκίνο, ήρθαμε ισοπαλία»
27.05.26 , 10:24 Η αισιοδοξία & η αυτοπεποίθηση κάνουν καλό στην υγεία- Όσα είπε καρδιολόγος
27.05.26 , 10:20 Παπαδόπουλος: Ο πρώην παίκτης του survivor δικάζεται για ξυλοδαρμό ανηλίκου
27.05.26 , 10:08 Μπέττυ Μπαζιάνα: Ντυμένη στα λευκά, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο
27.05.26 , 10:00 Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη από τις 30 Ιουνίου σε όλη τη χώρα
27.05.26 , 09:57 Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!
27.05.26 , 09:44 Η Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: «Το νυφικό μου θα είναι των MI-RŌ» -
27.05.26 , 09:28 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «37, πιο ευτυχισμένος και γεμάτος από ποτέ!»
27.05.26 , 09:12 Καιρός: Ζέστη από σήμερα, αλλά μπόρες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
27.05.26 , 09:03 Ζωζώ Σαπουντζάκη: O κρυφός έρωτας με τον Αλέξανδρο Ωνάση
27.05.26 , 09:01 Φτιάξε σπιτικό γύρο κοτόπουλο στον φούρνο – Η συνταγή του Πέτρου
27.05.26 , 09:00 Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι Πρωταθλητές Ευρώπης
27.05.26 , 08:54 Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
27.05.26 , 08:23 Χάρρυ Κλυνν: «Και κλάααμα η κυρία..:» Όσα είχε πει για τη «χώρα του φραπέ»
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Συγκλονίζει ο Τάσος Κωστής: «Δεν έχω νικήσει τον καρκίνο, ήρθαμε ισοπαλία»
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το εξομολογητικό μήνυμα για τη ζωή της - Τι έγραψε;
Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Γερονικολού εξήγησε γιατί δεν θεωρεί τον γάμο προτεραιότητα στη ζωή της.
  • Δηλώνει ότι η ευτυχία και η ελευθερία είναι πιο σημαντικές από την ταμπέλα του παντρεμένου.
  • Αναφέρει ότι θα μπορούσε να απομακρυνθεί από μια σχέση αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ή κοινές επιθυμίες.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τις παιδικές της αναμνήσεις σχετικά με την εκκλησία και τη θρησκεία.
  • Δηλώνει ότι είναι συντηρητική και πιο κοντά σε παλιές νοοτροπίες, αν και αμφισβητεί τη θρησκεία.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Γερονικολού. Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εξηγώντας γιατί ο γάμος δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ίδια, ενώ αναφέρθηκε και στην πίστη της στον Θεό και στις παιδικές της αναμνήσεις από την εκκλησία.

Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τη γιορτή του

Η Κατερίνα Γερονικολού παραδέχτηκε πως δεν ονειρεύτηκε ποτέ τον γάμο ως απαραίτητο σταθμό στη ζωή της, αφού για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει να αισθάνεται καλά με τις επιλογές της και με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της.

«Ποτέ δεν μ’ είχε απασχολήσει ο γάμος. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Καλύτερα Αργά.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»

Όπως εξήγησε, παρότι ζει μια ολοκληρωμένη σχέση, δεν αισθάνεται την ανάγκη να βάλει κάποια «ταμπέλα» στη ζωή της.

«Νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δε θέλω κιόλας. Δε θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου. Θέλω την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται και τελικά βρίσκεται εκεί», ανέφερε.

Μάλιστα, η ίδια τόνισε πως θεωρεί σημαντικό το να παραμένει κάποιος σε μια σχέση επειδή το επιλέγει καθημερινά και όχι επειδή αισθάνεται εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση.

«Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω “δε βρίσκομαι εκεί που θέλω”. Και μπορώ να φύγω», εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αποκάλυψε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τη φέρει στο σημείο να απομακρυνθεί από έναν άνθρωπο.

«Το να μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση», είπε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε ακόμη και για τη σχέση της με τη θρησκεία, παραδεχόμενη πως μικρότερη ήταν πολύ πιο κοντά στην εκκλησία και στα θρησκευτικά πιστεύω.

«Είμαι συντηρητική. Βλέπω γύρω μου πιο προχωρημένους από εμένα στις νοοτροπίες. Ταυτίζομαι με τα πιο παλιά παρά με τα πιο καινούργια. Είμαι παλιάς κοπής. Ήμουν πιο θεούσα μικρή. Δεν θα έλεγα ότι είμαι άθεη, είμαι πιο αμφισβητίας της θρησκείας και των θρησκειών», ανέφερε.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τις στιγμές που είχε ζήσει ως παιδί δίπλα στη γιαγιά της, αποκαλύπτοντας πως εκείνη ήταν που την έφερε πιο κοντά στην εκκλησία.

«Ίσως επειδή αγαπούσα τη γιαγιά μου και εκείνη πήγαινε συχνά στην εκκλησία, ίσως ένας τρόπος να την ευχαριστήσω ήταν να πηγαίνω στην εκκλησία και να αγαπάω τους αγίους. Κοιμόμουν αγκαλιά με μια εικόνα της Παναγίας και μια του Αγίου Γεωργίου. Η μαμά μου ανησυχούσε. Ήταν απλά μια φάση, νομίζω είχε να κάνει με τη γιαγιά μου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top