Η Αν Χάθαγουέϊ πριν έναν χρόνο είχε φωτογραφηθεί στο Ηρώδειο.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αποκάλυψε η Αν Χάθαγουεϊ στο podcast «Popcast».Η δημοφιλής ηθοποιός που διέπρεψε στις ταινίες «The Devil Wears Prada», «Les Misérables», «Interstellar», «The Idea of You» και άλλες, δήλωσε πως για δέκα ολόκληρα χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με την όρασή της και ήταν σχεδόν τυφλή.

Η Αν είχε πρόωρο καταρράκτη που δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά της. «Ίσως είναι υπερβολική πληροφορία, αλλά ήμουν η μισή τυφλή για 10 χρόνια» είπε και πρόσθεσε:

«Και δεν είχα καταλάβει πόσο είχε χειροτερέψει μέχρι να μπορώ ξανά να δω όλο το φάσμα». Αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε την επιβάρυνε και ψυχολογικά όμως ευτυχώς τώρα τα έχει αφήσει όλα πίσω και έχει γυρίσει σελίδα.



