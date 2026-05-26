Αν Χάθαγουεϊ: «Ήμουν τυφλή από το αριστερό μου μάτι»

Η ηθοποιός δέκα ολόκληρα χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με την όρασή της

Η Αν Χάθαγουέϊ πριν έναν χρόνο είχε φωτογραφηθεί στο Ηρώδειο.

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε σοβαρό πρόβλημα υγείας στο podcast «Popcast».
  • Για 10 χρόνια ήταν σχεδόν τυφλή από το αριστερό της μάτι λόγω πρόωρου καταρράκτη.
  • Η κατάσταση της όρασής της επηρέασε την καθημερινότητά της και την ψυχολογία της.
  • Δεν συνειδητοποίησε την έκταση του προβλήματος μέχρι που αποκατέστησε την όρασή της.
  • Τώρα έχει αφήσει πίσω της αυτή την εμπειρία και έχει γυρίσει σελίδα.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αποκάλυψε η Αν Χάθαγουεϊ  στο podcast «Popcast».Η δημοφιλής ηθοποιός που διέπρεψε στις ταινίες «The Devil Wears Prada», «Les Misérables», «Interstellar», «The Idea of You» και άλλες, δήλωσε πως για δέκα ολόκληρα χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με την όρασή της και ήταν σχεδόν τυφλή. 

H Aν Χάθαγουεϊ/ φωτογραφία από apimages

Η Αν είχε πρόωρο καταρράκτη που δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά της.  «Ίσως είναι υπερβολική πληροφορία, αλλά ήμουν η μισή τυφλή για 10 χρόνια» είπε και πρόσθεσε:

«Και δεν είχα καταλάβει πόσο είχε χειροτερέψει μέχρι να μπορώ ξανά να δω όλο το φάσμα». Αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε την επιβάρυνε και ψυχολογικά όμως ευτυχώς τώρα τα έχει αφήσει όλα πίσω και έχει γυρίσει σελίδα. 


 

