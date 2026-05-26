Κρήτη: Το μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης

Η γέννα που δε δηλώθηκε, τα δύο νεκρά μωρά, το παιδί που δεν είναι δικό της

Ρεπορτάζ για την 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ - Βίντεο Mega

  • Στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένα 3χρονο κοριτσάκι, ενώ μυστήριο επικρατεί γύρω από την τύχη των παιδιών της 25χρονης μητέρας.
  • Η 25χρονη φέρεται να έχει γεννήσει έξι φορές, με δύο θανάτους παιδιών που δεν έχουν δηλωθεί.
  • Τα παιδιά ζούσαν σε αποθήκη θερμοκηπίου, με τη μητέρα να τα αφήνει μόνα τους για ώρες.
  • Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και η αστυνομία ερευνά τη σχέση της με τα παιδιά.
  • Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού.

Στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι που  μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένο. Την ίδια στιγμή όμως, μυστήριο επικρατεί γύρω από την τύχη των παιδιών που φέρεται να γέννησε η 25χρονη μητέρα.

Όταν η μητέρα μετέφερε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, έδωσε τα στοιχεία που της ζήτησαν. Όπως προέκυψε, κάποια από αυτά ήταν ψευδή, ωστόσο ο ΑΜΚΑ της ήταν σωστός και σύμφωνα με αυτόν η 25χρονη φέρεται να είχε μείνει έγκυος έξι φορές… το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ της, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 διακόπηκε. Όμως η ίδια ισχυρίζεται ότι γέννησε κανονικά το παιδί, το οποίο πέθανε στον θηλασμό. Ο θάνατος αυτός δεν είναι πουθενά δηλωμένος. 

Άγνωστο είναι επίσης πού βρίσκεται το παιδί που φέρεται να γέννησε το 2024, καθώς δεν υπάρχει πουθενά. Και σε αυτήν την περίπτωση η 25χρονη ισχυρίζεται πως πέθανε στον θηλασμό, ενώ και αυτός ο θάνατος δε δηλώθηκε ποτέ. 

Μυστήριο επικρατεί και γύρω από ένα μωρό 10 μηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο νοσηλευόμενο, αλλά δεν είναι δηλωμένο στις γεννήσεις της 25χρονης μητέρας σύμφωνα με το Live News. Ωστόσο, το μωράκι βρέθηκε στο θερμοκήπιο μαζί με τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά, ένα 8χρονο κι ένα 6χρονο, που νοσηλεύονται και αυτά στο ίδιο νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η γυναίκα ζούσε με τα παιδιά της σε μια αποθήκη θερμοκηπίου, την οποία τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης. Ο ίδιος ανέφερε πως η 25χρονη άφηνε τα παιδιά μόνα τους εκεί και πήγαινε για δουλειά.

«Εγώ τους είχα παραχωρήσει μια αποθήκη για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει, κάτι αυτά... Είναι αποθήκη θερμοκηπίου. Δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μη μένουν έξω. Μου είπαν θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε η μαμά. Ήρθε εδώ πέρα. Της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό 5 μηνών. Παπούτσια. Κι άλλοι στην περιοχή τους έδιναν ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτά πάνε και έρχονται γενικώς, εδώ πέρα. Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τη μια η ώρα το μεσημέρι και τα "μάζευε". Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά, λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε 8 - 9 η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό», είπε ο άνδρας.

Μάρτυρες, μιλώντας στο Mega υποστήριξαν ότι η μητέρα, ενώ το τρίχρονο κοριτσάκι της ήταν βαριά τραυματισμένο στο καρότσι, μπήκε σε mini market της περιοχής για να ζητήσει το τηλέφωνο ενός ταξί, ώστε να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. 

«Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί. Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου και ξαναγύρισα στο ταμείο μου. Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της εκεί. Δούλευε εκεί δίπλα σε μια ταβέρνα. Σκούπιζε έξω τις αυλές» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του mini market στο Live News.

Εργαζόμενος μάλιστα στο mini market που δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα, αλλά είχε βγάλει τον σκύλο του βόλτα, είπε πως είδε τη μητέρα να περιμένει το ταξί σε ένα σοκάκι, ενώ στον κεντρικό δρόμο στεκόταν ο φερόμενος ως πατέρας. Μάλιστα, όπως είπε, δεν έδειχνε αναστατωμένη, αλλά περισσότερο εκνευρισμένη. 

«Την είδα την ώρα που έφευγε. Δηλαδή περίμεναν μάλλον ταξί. Είχαν καλέσει ταξί εκείνη την ώρα. Πήγαινα εγώ βόλτα τον σκύλο μου και πέρασα από εκείνο το στενό. Αυτή ήταν μέσα μέσα, με ένα καρότσι. "Κουκουλωμένο" τελείως το μωρό. Περίμενε αυτή μέσα στο στενό και ο άντρας στεκόταν στον κεντρικό. Μου φάνηκε παράξενο που είχαν σκεπασμένο το παιδί με τέτοια ζέστη με μια κουβέρτα και δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν μια μάνα που είναι αναστατωμένη γιατί το παιδί της χτύπησε. Μου φάνηκε σα να ήθελε κάτι να κρύψει. Είδα το ποδαράκι του να κρέμεται και κατάλαβα ότι ήταν μωρό στο καρότσι. Εγώ που την είδα δεν ήταν αναστατωμένη. Θα έλεγα ότι ήταν νευρική πολύ» είπε.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τις καταθέσεις της μητέρας, καθώς πολλά από όσα ισχυρίστηκε δεν επιβεβαιώνονται. Εκτιμούν ότι πιθανόν να είπε ψέματα για να αποκρύψει την πραγματική εικόνα της οικογένειάς της και των παιδιών που εντοπίστηκαν στο θερμοκήπιο κατά την έρευνα. 

Παράλληλα, καταρρίπτεται και το αρχικό σενάριο του τραυματισμού του παιδιού στην παιδική χαρά. Κι αυτό γιατί στην περιοχή δεν υπάρχει παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το κοριτσάκι οδηγούν στο συμπέρασμα της κακοποίησης. 

Το Live News έφερε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με την 25χρονη μητέρα να είναι περιτριγυρισμένη από παιδιά, όμως ερευνάται αν είναι δικά τις και τι έχουν απογίνει. 

«Κλειδί» για να δοθούν απαντήσεις θεωρείται η εξέταση DNA που θα γίνει, μετά τη λήψη δειγμάτων, τόσο από τα παιδιά, όσο και από τους φερόμενους ως γονείς. Σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνουν γενετικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί η πραγματική οικογενειακή σχέση.

Σε ό,τι αφορά στη μητέρα, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, αφού όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το κοριτσάκι, φέρεται να δήλωσε ψεύτικα στοιχεία για να αποκρύψει την πραγματική της ταυτότητα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή προσπάθησε να φύγει από το νοσοκομείο, όμως οι γιατροί την κράτησαν στον χώρο, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. 

Καθοριστικός ήταν και ο εντοπισμός του φερόμενου ως πατέρα των παιδιών και η σύλληψή του μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρονται να άφησαν σκόπιμα να φανεί ότι είχαν πειστεί από τους ισχυρισμούς του ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα είχαν δημιουργήσει έναν ισχυρό αστυνομικό κλοιό σε σημεία, όπου συχνάζουν ομοεθνείς του στα Χανιά, όπου και τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. 

Ο φερόμενος ως πατέρας ερευνάται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ η Αστυνομία των Χανίων διερευνά πλέον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το τελευταίο διάστημα.

Χθες, ο εισαγγελέας άσκησε στην 25χρονη και στον φερόμενο ως σύντροφό της διώξεις για ψευδή κατάθεση και παράνομη είσοδο στη χώρα. 

Για τις κατηγορίες αυτές, πλημμεληματικού χαρακτήρα, αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα, στη μητέρα δόθηκε προθεσμία μέχρι σήμερα, ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία «δεμένη» δικογραφία, βάσει της οποίας οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να ασκήσουν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο ζευγάρι, αναφορικά με την 3χρονη και την κατάσταση της υγείας της, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί.

