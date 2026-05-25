Με κομμένη την ανάσα και σε κλίμα απόλυτου μαγειρικού θρίλερ ολοκληρώθηκε η Silver εβδομάδα του MasterChef 2026, με έναν μεγάλο τελικό που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες και με έναν μοναδικό πόντο!

MasterChef 2026: Ο Χρήστος κι ο Πέτρος αντέγραψαν το πιάτο του Γρηγόρη Κίκη

Αντιμέτωποι με ένα πιάτο εξαιρετικά υψηλών γαστρονομικών απαιτήσεων βρέθηκαν ο Πέτρος κι ο Χρήστος, διεκδικώντας το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ. Η αγωνία... χτύπησε κόκκινο τόσο για τους δύο φιναλίστ όσο και για τους συμπαίκτες τους στον εξώστη, καθώς οι κριτές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή πως η διαφορά ανάμεσα στις δύο προσπάθειες ήταν η ελάχιστη δυνατή.

Η δοκιμασία περιελάμβανε την πιστή αντιγραφή ενός απαιτητικού πιάτου του guest chef Γρηγόρη Κίκη με πρωταγωνιστή την πάπια, συνοδευόμενη από ένα εικονικό ράμφους-παρφέ και χειροποίητο ψωμί. Κατά την κριτική των πιάτων, οι σεφ εντόπισαν σημαντικές αστοχίες αλλά και σπουδαίες τεχνικές και στις δύο προσπάθειες, καθιστώντας το αποτέλεσμα εντελώς αμφίρροπο.

Ξεκινώντας από την προσπάθεια του Πέτρου, ο Σωτήρης Κοντιζάς σημείωσε με ειλικρίνεια τις αδυναμίες του πιάτου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το εικονικό ράμφος δεν το είχες βάψει με τόση λεπτομέρεια όσο θα θέλαμε... Το ψωμάκι στο πλάι ιδανικά θα ήθελα να έχει φουσκώσει λίγο παραπάνω... Επιπλέον, η σάλτσα θα έπρεπε να έχει γίνει reduction και να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε δείξει στην αρχή, κάτι το οποίο δεν είχαμε». Ωστόσο, οι κριτές αποθέωσαν την κρέμα πιπεριάς αλλά και τη συνέπεια που επέδειξε στο ψήσιμο της πάπιας, με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμπληρώνει πως «είχαμε ένα πολύ καλό ψήσιμο στην πάπια, με εξαίρεση λίγο την πέτσα που είχε προχωρήσει, αλλά μέσα ήταν αρκετά καλή», ενώ υπογράμμισε ότι δεν έλειψε ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια, όπως το φλερ ντε σελ πάνω από το κρέας.

Στον αντίποδα, ο Χρήστος παρουσίασε ένα οπτικά ανώτερο αποτέλεσμα στο παρφέ, κερδίζοντας τα εύσημα. «Βρήκα ένα τέλειο εικονικό ράμφος πάπιας, το παρφέ σου. Τόσο το εσωτερικό όσο και η επικάλυψη αλλά και ο χρωματισμός... Έχει ένα εξαιρετικό πατέ και ένα σοβαρό βάψιμο. Θα μπορούσες να το λες κεραμοπωλείο», του ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Κοντιζάς, ενώ κι η σάλτσα του χαρακτηρίστηκε «φοβερή, γευστικότατη και κατεβασμένη όσο ήθελε». Το μεγάλο μειονέκτημα του Χρήστου, ωστόσο, εντοπίστηκε στο ψωμί, το οποίο ήταν άψητο και στα τέσσερα πιάτα, αλλά και στην ασυνέπεια στο ψήσιμο του κρέατος, με τον Πάνο Ιωαννίδη να επισημαίνει ότι «δεν υπήρχε ιδιαίτερη συνέπεια μεταξύ των πιάτων, το δικό μου το πιάτο ήταν λίγο πίσω», ενώ εντοπίστηκαν και κάποιες ίνες στο μαγείρεμα από το μπούτι της πάπιας.

MasterChef 2026: Ο Χρήστος έχασε από τον Πέτρο για έναν πόντο!

Η ώρα της βαθμολογίας εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ. Με μέγιστο το 40, ο Πέτρος συγκέντρωσε 30 βαθμούς, μια βαθμολογία που τον άφησε ικανοποιημένο αλλά κι αγχωμένο για τη συνέχεια. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν αποκαλύφθηκε η βαθμολογία του Χρήστου, ο οποίος συγκέντρωσε 29 βαθμούς, γνωρίζοντας την ήττα για μόλις έναν πόντο (με επιμέρους σκορ 7-8-8-7 για τον νικητή έναντι 7-7-8-7 του φιναλίστ).

MasterChef 2026: Ο Πέτρος συγκινήθηκε με τη νίκη του στη Silver Week!

Με αυτόν τον τρόπο, ο 24χρονος Πέτρος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της Silver εβδομάδας, γράφοντας μάλιστα ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που καταφέρνει να κερδίσει το συγκεκριμένο έπαθλο των 20.000 ευρώ στην ιστορία του διαγωνισμού. Εμφανώς συγκινημένος και με τα χέρια του να τρέμουν, ο Πέτρος αφιέρωσε τη νίκη στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που τον στηρίζουν, ενώ οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, αστειευόμενοι ήδη για τα «κεράσματα» και τα ταξίδια που τους είχε υποσχεθεί.

MasterChef 2026: Ο Χρήστος αγκάλιασε τον Πέτρο για τη μεγάλη του νίκη!

Από την πλευρά του, ο Χρήστος, παρά την πίκρα της οριακής ήττας, έδειξε ανώτερο χαρακτήρα, συνεχάρη τον αντίπαλό του και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα και πως πλέον ο μεγάλος του στόχος είναι ο τελικός και το έπαθλο των 100.000 ευρώ.

