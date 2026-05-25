Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροσκάφος χτυπά αλεξιπτωτίστρια

Πώς κατάφερε να σωθεί

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκλονιστικό βίντεο από τις Αυστριακές Άλπεις δείχνει αλεξιπτωτίστρια να συγκρούεται με μικρό αεροσκάφος.
  • Η γυναίκα, που έκανε παραπέντε, σώθηκε όταν άνοιξε το εφεδρικό αλεξίπτωτο μετά τη σύγκρουση.
  • Ο έλικας του αεροσκάφους έσκισε το αλεξίπτωτό της, προκαλώντας πτώση χωρίς έλεγχο.
  • Ο 28χρονος πιλότος δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να την αποφύγει και η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες της σύγκρουσης.
  • Η αλεξιπτωτίστρια προσγειώθηκε με λίγες γρατζουνιές σε δασικό δρόμο.

Συγκλονίζει βίντεο από τις Αυστριακές Άλπεις,όπου μία γυναίκα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σώθηκε από θαύμα, όταν συγκρούστηκε στον αέρα με μικρό αεροσκάφος.

Οι εικόνες από βίντεο ντοκουμέντο κόβουν την ανάσα. Η γυναίκα έκανε παραπέντε, όταν το μικρό Τσέσνα αεροπλάνο έπεσε πάνω της. Ο έλικας έσκισε το αλεξίπτωτό της στα δύο και εκείνη άρχισε να πέφτει στο κενό χωρίς έλεγχο.

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροσκάφος χτυπά αλεξιπτωτίστρια

Όμως με μοναδική ψυχραιμία, καταφερε μετά από λίγο και άνοιξε το εφεδρικό αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης. Αυτό της έσωσε τη ζωή. Προσγειώθηκε σε έναν δασικό δρόμο με λίγες γρατζουνιές.

Αλεξιπτωτίστρια

Ο 28χρονος πιλότος προσγείωσε το αεροπλάνο που πραγματοποιούσε τουριστική πτήση πάνω από τις Άλπεις, έχοντας κομμάτια από το αλεξίπτωτο πλαγιάς κολλημένα στο φτερό του. Δήλωσε ότι δεν κατάφερε να την αποφύγει, ενώ η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες της σύγκρουσης και το κατά πόσο υπήρχε περιορισμένη ορατότητα ή «τυφλό σημείο» από το πιλοτήριο.

