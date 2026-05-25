Συγκλονίζει βίντεο από τις Αυστριακές Άλπεις,όπου μία γυναίκα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σώθηκε από θαύμα, όταν συγκρούστηκε στον αέρα με μικρό αεροσκάφος.

Οι εικόνες από βίντεο ντοκουμέντο κόβουν την ανάσα. Η γυναίκα έκανε παραπέντε, όταν το μικρό Τσέσνα αεροπλάνο έπεσε πάνω της. Ο έλικας έσκισε το αλεξίπτωτό της στα δύο και εκείνη άρχισε να πέφτει στο κενό χωρίς έλεγχο.

Όμως με μοναδική ψυχραιμία, καταφερε μετά από λίγο και άνοιξε το εφεδρικό αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης. Αυτό της έσωσε τη ζωή. Προσγειώθηκε σε έναν δασικό δρόμο με λίγες γρατζουνιές.

Ο 28χρονος πιλότος προσγείωσε το αεροπλάνο που πραγματοποιούσε τουριστική πτήση πάνω από τις Άλπεις, έχοντας κομμάτια από το αλεξίπτωτο πλαγιάς κολλημένα στο φτερό του. Δήλωσε ότι δεν κατάφερε να την αποφύγει, ενώ η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες της σύγκρουσης και το κατά πόσο υπήρχε περιορισμένη ορατότητα ή «τυφλό σημείο» από το πιλοτήριο.

