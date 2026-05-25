«Ο Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για να τη δει για λίγες ώρες»

«Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ»

25.05.26 , 18:09 «Ο Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για να τη δει για λίγες ώρες»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο, βυθίζοντας την οικογένεια και τους φίλους της στη θλίψη.
  • Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, την υποστήριξε μέχρι την τελευταία στιγμή, κάνοντας καθημερινά ταξίδια για να τη δει.
  • Ο Δέλλας παραιτήθηκε από την προπονητική του καριέρα στον ΟΦΗ το 2024 για να είναι κοντά στη Γωγώ.
  • Η ανάρτηση του Δέλλα στα social media εκφράζει την αγάπη του και την αφοσίωσή του στη σύζυγό του.
  • Ο γενικός διευθυντής του Creta Media Group, Μανώλης Αλεξάκης, επαίνεσε τη στάση του Δέλλα και εξέφρασε συλλυπητήρια.

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών έχει βυθίσει στη θλίψη και το πένθος την οικογένεια και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026) στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στάθηκε «βράχος» στο πλευρό της μέχρι και την τελευταία της στιγμή.

Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»

Ο« φύλακας άγγελός της», όπως τον έλεγε η ίδια, ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα της σε όλο αυτό τον δύσκολο αγώνα. Ο ίδιος αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει».

Γωγώ Μαστροκώστα: «Ο Τραϊανός Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί άυπνος για να την δει για λίγες ώρες»

δελλας μαστροκώστα

Συγκλονίζει η ανάρτηση για τον Τραϊανό Δέλλα από τον γενικό διευθυντή του Creta Media Group, Μανώλη Αλεξάκη όπου αποκαλύπτει την περίοδο που ήταν προπονητής του ΟΦΗ, και έπαιρνε κάθε μέρα την τελευταία πτήση για Αθήνα, και επέστρεφε στο Ηράκλειο της Κρήτης την επόμενη το πρωί άυπνος, μόνο και μόνο για να βρίσκεται έστω και λίγες ώρες δίπλα στη γυναίκα της ζωής του.

«Έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε το πρωί Ηράκλειο για την προπόνηση, άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του Γωγώ έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον ΟΦΗ για να στηρίξει τη γυναίκα του, ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα. Είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Εκείνους που μας πήγαν σε 3 τελικούς. Δυστυχώς η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και τη σκέψη μας από χθες είναι δίπλα σ’ αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ συλλυπητήρια» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μανώλης Αλεξάκης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής κατάλαβε ότι η κατάσταση της αγαπημένης του είναι πλέον μη αναστρέψιμη, αποφάσισε να αφήσει την καριέρα του και να μην την αποχωριστεί ξανά.

.Γωγώ Μαστροκώστα- Τραϊανός Δέλλας, το 2018/ NDP

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Τραϊανός Δέλλας δε δίστασε να αφήσει πίσω την καριέρα του στην προπονητική τον Οκτώβριο του 2024, για να μπορεί να είναι δίπλα της συνεχώς. Τότε, η ανακοίνωση της παραίτησής του από τον ΟΦΗ ανέφερε: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή κ. Τραϊανό Δέλλα, έπειτα από παραίτηση που υπέβαλλε για προσωπικό του λόγο, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση.

Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας μέχρι και σήμερα, ο Τραϊανός Δέλλας και οι συνεργάτες του, κ.κ. Βασίλης Μπορμπόκης και Δημήτρης Μπουρουτζίκας, έδειξαν απόλυτο επαγγελματισμό και σεβασμό στον ΟΦΗ, κάνοντας ό, τι είναι δυνατόν για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από κοινού.

Ευχόμαστε στον κ. Δέλλα και την οικογένειά του, αλλά και στους συνεργάτες του, να έχουν υγεία και να συνεχίσουν να προσφέρουν με τις γνώσεις τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δε σας λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν».

