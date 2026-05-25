Προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές

Oδηγίες προς τους υποψηφίους μέσω vidcast

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 18:36 Νέοι φόροι στα ακίνητα: Διευκρινίσεις Π. Μαρινάκη και ΥΠΕΣ
25.05.26 , 18:09 «Ο Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για να τη δει για λίγες ώρες»
25.05.26 , 17:53 Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»
25.05.26 , 17:09 Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
25.05.26 , 17:00 Η pencil skirt επιστρέφει πιο σύγχρονη και ευέλικτη από ποτέ
25.05.26 , 16:52 Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
25.05.26 , 16:45 Προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές
25.05.26 , 16:42 Μαζί για το Παιδί: Δωρεάν διαδικτυακά  σεμινάρια για γονείς τον Ιούνιο
25.05.26 , 16:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Συνελήφθη αντιδήμαρχος
25.05.26 , 16:06 Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
25.05.26 , 16:04 Μάριος Οικονόμου: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το τροχαίο
25.05.26 , 16:00 Ο Μάκης Διόγος παρουσιάζει το βιβλίο του, την Πέμπτη 28 Μαΐου
25.05.26 , 15:55 Θες να μειώσεις το στρες; Θα σου πω ένα κόλπο, πάρε σκύλο!
25.05.26 , 15:54 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
25.05.26 , 15:39 Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Αν τον πετύχω στον δρόμο τι θα κάνω;»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
«Ο Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για να τη δει για λίγες ώρες»
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Καινούργιου για Δέλλα: «Θυμάμαι ότι όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»
Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Βιτσαράς)
Πανελλαδικές Προφορικές Εξετάσεις: Tι Πρέπει Να Γνωρίζετε
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές περιλαμβάνουν τρία στάδια: γραπτή προετοιμασία, χρόνος αναμονής και προφορική παρουσίαση.
  • Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν σημειώσεις και να ζητούν χρόνο για να οργανώσουν τις απαντήσεις τους.
  • Η σωστή προετοιμασία περιλαμβάνει την εξοικείωση με τη διαδικασία και την οργάνωση των απαντήσεων.
  • Η προφορική εξέταση επιτρέπει στους μαθητές να εξηγήσουν τη σκέψη τους και να υποστηρίξουν τις γνώσεις τους.
  • Η διαδικασία δεν πρέπει να προκαλεί φόβο, αλλά να θεωρείται ευκαιρία για καλύτερη αξιολόγηση.

Οι προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές αποτελούν μια διαδικασία με συγκεκριμένους κανόνες, δικαιώματα και στάδια. Για πολλούς μαθητές και γονείς, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι μόνο το περιεχόμενο της εξέτασης, αλλά το άγνωστο της διαδικασίας.

Πανελλαδικές και διατροφή: Πώς επηρεάζει την απόδοση των μαθητών

Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς σας παρουσιάζει vidcast με θέμα «Οι κανόνες της Προφορικής Εξέτασης», όπου αναλύονται όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τη διαδικασία των προφορικών εξετάσεων. Παράλληλα, δύο μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές μοιράζονται τη δική τους εμπειρία, περιγράφοντας τι συνάντησαν και τι είναι σημαντικό να γνωρίζει ένας μαθητής που θα εξεταστεί προφορικά. 

Δείτε εδώ το vidcast:

Πώς γίνεται η διαδικασία της προφορικής εξέταση στις Πανελλήνιες

Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:

  1. Γραπτή προετοιμασία: Ο μαθητής λαμβάνει τα θέματα και έχει χρόνο να οργανώσει τις απαντήσεις του. Το γραπτό αυτό λειτουργεί ως εργαλείο προετοιμασίας και όχι ως κλασική γραπτή εξέταση.
  2. Χρόνος αναμονής: Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο μαθητής περιμένει τη σειρά του για την προφορική εξέταση.
  3. Προφορική εξέταση ενώπιον επιτροπής: Ο μαθητής παρουσιάζει τις απαντήσεις του στην επιτροπή, αξιοποιώντας όσα έχει οργανώσει στο τετράδιό του.

Τι δικαιούται ο μαθητής

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όσα έχει καταγράψει στη γραπτή του προετοιμασία και να παρουσιάσει προφορικά τον τρόπο σκέψης του στην επιτροπή.

Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να ζητήσει να του διαβαστεί ξανά ένα θέμα, να πάρει λίγο χρόνο για να οργανώσει την απάντησή του ή να χρησιμοποιήσει σχήματα, υπολογισμούς και σημειώσεις που έχει ήδη προετοιμάσει.

Στόχος της διαδικασίας είναι να δοθεί στον μαθητή η δυνατότητα να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που γνωρίζει.

Ειδικά στα θετικά μαθήματα, η προφορική εξέταση δεν αφορά μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο μαθητής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η σωστή προετοιμασία δεν αφορά μόνο τη γνώση της ύλης, αλλά και την εξοικείωση με τη διαδικασία.

Οι μαθητές είναι σημαντικό:

  • να αξιοποιούν όλο τον διαθέσιμο χρόνο
  • να οργανώνουν τις απαντήσεις τους με bullets ή σύντομες σημειώσεις
  • να ξεκινούν από τα θέματα που γνωρίζουν καλύτερα
  • να μιλούν καθαρά και με ηρεμία
  • να ζητούν χρόνο όταν νιώθουν ότι μπλοκάρουν

Η προφορική εξέταση δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με φόβο. Είναι μια διαδικασία που δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να εξηγήσει τη σκέψη του και να υποστηρίξει την προσπάθειά του.

Ένα χρήσιμο μήνυμα προς τους μαθητές

Η προφορική εξέταση είναι ένας τρόπος αξιολόγησης που δίνει χώρο στον μαθητή να εξηγήσει, να συμπληρώσει και να παρουσιάσει τη σκέψη του. Με σωστή προετοιμασία, ψυχραιμία και εξάσκηση, η διαδικασία γίνεται πιο οικεία και πιο διαχειρίσιμη.

Για περισσότερη καθοδήγηση, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το vidcast των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς!

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top