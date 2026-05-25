Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς

Η τελετή έγινε στην οικία της νύφης Δωριλένιας Λιαγουροπούλου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο σε προσωπική τελετή.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην οικία της νύφης, Δωριλένιας Λιαγουροπούλου, από τον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού, Χαράλαμπο Μπονάτσο.
  • Η Δωριλένια Λιαγουροπούλου έχει εμπειρία στη δημοσιογραφία και δημόσια διοίκηση, και εργάζεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
  • Ο πολιτικός γάμος θα ακολουθηθεί από θρησκευτική τελετή στο μέλλον.
  • Ο Δήμαρχος επιλέγει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Σε μια λιτή και απολύτως προσωπική τελετή, μακριά από περιττή δημοσιότητα, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς έκανε ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική του ζωή, επιλέγοντας αρχικά τον πολιτικό γάμο.

Άλλωστε, όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι λένε ότι η απόφαση ελήφθη διακριτικά, χωρίς διάθεση δημοσιότητας και με προτεραιότητα την ουσία της στιγμής, αλλά και με βάση έναν πιο άμεσο οικογενειακό προγραμματισμό, που φαίνεται ότι έκανε τον χρόνο να αποκτήσει τη δική του σημασία.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην οικία της νύφης Δωριλένιας Λιαγουροπούλου στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και τελέστηκε από τον Δήμαρχο, Χαράλαμπο Μπονάτσο.

Η σύζυγος του Δημάρχου, Δωριλένια Λιαγουροπούλου, προέρχεται από τον χώρο της επικοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης, με διαδρομή στη δημοσιογραφία, στην επικοινωνία και σε θέσεις συμβουλευτικής ευθύνης. Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, ως στέλεχος επικοινωνίας και ως ειδική σύμβουλος σε κυβερνητικές θέσεις, ενώ μέχρι πρόσφατα διετέλεσε ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα δραστηριοποιείται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι απόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολιτικός γάμος θα αποτελέσει το πρώτο βήμα, ενώ σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ακολουθήσει και θρησκευτική τελετή.

Ο ίδιος, πάντως, φαίνεται να κρατά χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να προστατεύσει την προσωπική αυτή στιγμή από υπερβολές και δημόσια έκθεση. Μια επιλογή που, όσοι τον γνωρίζουν, τη θεωρούν απολύτως συνεπή με τον τρόπο που συνηθίζει να κινείται στα προσωπικά του.

