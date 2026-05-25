Η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα προκαλεί συγκίνηση όχι μόνο στην οικογένειά της και σε όσους την αγάπησαν, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Η πρώην γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, λίγες ημέρες αφού έγινε γνωστό ότι νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η Γωγώ Μαστροκώστα με τη Φαίη Σκορδά

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν πριν από τέσσερα χρόνια στο Πρωινό του ΑΝΤ1 όταν παρουσιαστές ήταν ο Γιώργος Λιάγκας με την Φαίη Σκορδά.

Στη συνέντευξή της αυτή, είχε μιλήσει για τον καρκίνο με αφορμή τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

«Είμαι ένας άνθρωπος που χαίρομαι για το οτιδήποτε έχω. Λέω “Παναγιά μου είμαι τέλεια, μη μου πάρεις τίποτα. Αυτά θέλω στη ζωή μου, είμαι πάρα πολύ καλά”. Άμα ξεκινάς έτσι, έχεις μια ψυχολογία ότι δεν είμαι αχάριστος άνθρωπος, είμαι ευγνώμων με αυτά που έχω στη ζωή μου. Σε όσους μου λένε ότι είμαι μαχήτρια τους λέω ότι απλά ήμουν τυχερή»«Δεν είναι δυνατόν να μην λιγοψυχήσεις, απλώς κάποια στιγμή αν έχεις κάποια βοήθεια ψυχολογική από ανθρώπους γύρω σου, μπορείς να κάνεις αυτό το κλικ και να αλλάξεις και να πεις θα το δω αλλιώς. Ο καθένας το βιώνει τελείως διαφορετικά. Δεν πρέπει να τρομοκρατούσαμε τόσο κάθε φορά που ακούμε κάτι. Εγώ μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες. Το κάνω πιο προσωπικά… παρόλο που μου έχουν πει και οργανώσεις διάφορες… θεωρώ πως αν βοηθήσω στοχευμένα είναι πάντα καλύτερο», είχε πει η Γωγώ Μαστροκώστα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Θυμίζουμε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2010, μια είδηση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς η διάγνωση έγινε μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Βικτώρα. Η περιπέτειά της ξεκίνησε σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι γεμάτη ευτυχία, όμως η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με τεράστια ψυχική δύναμη και άμεση κινητοποίηση.

Η διάγνωση έγινε σε αρκετά πρώιμο στάδιο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της. Υποβλήθηκε άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες, οι οποίες περιλάμβαναν χειρουργική επέμβαση και κύκλους χημειοθεραπείας, καταφέρνοντας τελικά να βγει νικήτρια από αυτή τη σκληρή μάχη.

Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας ήταν το στήριγμα της Γωγώς Μαστροκώστα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τα επόμενα χρόνια, η Γωγώ Μαστροκώστα επέλεξε να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει δημόσια και με απόλυτη ειλικρίνεια για την εμπειρία της. Μέσα από τις εξομολογήσεις της, κατάφερε να απομυθοποιήσει τη νόσο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας. Παράλληλα, έγινε ενεργός υποστηρικτής της πρόληψης, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία πόσο σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος, η μαστογραφία και η αυτοεξέταση, καθώς αυτά τα βήματα μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές.