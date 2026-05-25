Τραϊανός Δέλλας: «Είμαι τυχερός»- Τι δήλωνε για τη Γωγώ Μαστροκώστα

«Είναι μία καταπληκτική μαμά» δήλωνε ο Τραϊανός Δέλλας

Πώς «είναι τυχερός που γνώρισε έναν άνθρωπο σαν τη Γωγώ Μαστροκώστα» δήλωνε σε συνεντεύξεις του ο Τραϊανός Δέλλας ο οποίος ήταν μαζί με τη γυμνάστρια 20 χρόνια. 


Νίκος Γεωργιάδης: «Η Γωγώ ήταν αντράκι» - Video

 

«Με τη Γωγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερός. Τυχερός που γνώρισα αυτό τον άνθρωπο στη ζωή μου και όλα αυτά τα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής που ήμουνα αλλά και μετά ως προπονητή με στήριξε πάρα πολύ. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, μία καταπληκτική μαμά, για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό» είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του την οποία προέβαλε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Γωγώ Μαστροκώστα και Τραϊανός Δέλλας/ φωτογραφία από NDP

Ο προπονητής ποδοσφαίρου και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που έχει γράψει  ιστορία στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα στάθηκε δίπλα στο πλευρό της συζύγου του σαν κερί αναμμένο. Από την αρχή της διαγνωσης το 2008, τότε που η κόρη της Γωγούς ήταν 3 ημερών και εκείνη έμαθε πως έχει καρκίνο στο μαστό, μέχρι και χθες που η Γωγώ έδινε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της στον Ευαγγελισμό.

Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας σε έξοδό τους το 2019/ φωτογραφία από NDP


Ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί για τη Γωγώ και η Γωγώ για τον Τραϊανό. Εκείνη πανηγύριζε τις νίκες του στα γήπεδα εμχυχώνοντάς τον και εκείνος ήταν δίπλα της στη μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα δύο χρόνια πριν, το 2024, όταν ο καρκίνος επέστρεψε ο Τραϊανός αποφάσισε να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της τελευταίας του ομάδας, του ΟΦΗ, στις 11 Οκτωβρίου 2024, για να σταθεί στο πλευρό της συζύγου του.

Η Γωγώ άλλωστε σε συνεντεύξεις της έλεγε πως ο άντρας της τη στήριξε και ευχόταν και στις άλλες γυναίκες να γνωρίσουν έναν άντρα με το ήθος και τον χαρακτήρα του συζύγου της.

«Επειδή λατρεύω τον άντρα μου, έλεγα γιατί να του το κάνω αυτό. Για μένα ο Τραϊανός ήταν ένας βράχος. Πιστεύω και στον Θεό γενικότερα, πιστεύω ότι μου έστειλε αυτόν τον άγγελο στη ζωή μου. Δεν ένιωσα ποτέ ότι δεν αρέσω στον άνθρωπό μου» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.


Ο Τραϊανός Δέλλας λίγες ώρες μετά τον θάνατο της συζύγου του την αποχαιρέτησε με μία γλυκιά ανάρτηση στα social media η οποία έγραφε:

 

 


«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. «Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!Πετά ψηλά»,

