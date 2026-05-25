Νέες πληροφορίες για τη μάχη που έδωσε για την υγεία της η Γωγώ Μαστροκώστα έδωσε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας. Όπως αποκάλυψε, η δημοφιλής γυμνάστρια χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση, ο οργανισμός της δεν το άντεξε και τις τελευταίες μέρες έπεσε σε κώμα.

«Νεότατη, 56 ετών, συνομήλικοι ήμασταν. Άφησε χθες τα ξημερώματα, γύρω στη 01:00 το βράδυ, την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό, μία από τις πιο ωραίες Ελληνίδες και ένας πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος, γελαστός, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την καλή κουβέντα, η Γωγώ Μαστροκώστα, η φίλη μου, η φίλη μας.

Η Γωγώ έπαθε καρκίνο πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων, στον μαστό, ιάθηκε πλήρως. Είχε μιλήσει και στις τηλεοράσεις για την περιπέτεια αυτή, το πώς το νίκησε, υπήρξε πλήρης ίαση, το είχε μάθει σε κάποιες εξετάσεις που είχε κάνει, τον νίκησε τον καρκίνο. Χρόνια μετά, είναι αυτό που λέμε η κακή ζαριά, η κακιά ώρα, της ξαναγύρισε αυτή η ασθένεια.

Την πάλεψε την ασθένεια, χρειάστηκε να κάνει μία μεταμόσχευση, κάτι το οποίο ο οργανισμός της δεν το άντεξε. Πολέμησε το μόσχευμα ο οργανισμός, με αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει συνέχεια η πορεία της υγείας της. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό, σε πολύ κακή κατάσταση και τις τελευταίες μέρες έπεσε σε κώμα και χθες τα ξημερώματα άφησε την τελευταία της πνοή η γυναίκα στον Ευαγγελισμό», ήταν τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα.

«Ο Τραϊανός Δέλλας, θυμόμαστε όλοι και συγκλονιστήκαμε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν παράτησε τη δουλειά του, ήταν προπονητής στον ΟΦΗ για να είναι στο πλευρό της, έδωσαν αυτή τη μάχη δύο χρόνια. Τους τελευταίους μήνες, όπως είπες και εσύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, στο δωμάτιο που έδινε τη μάχη της. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δυστυχώς, η επαφή είχε χαθεί με το περιβάλλον και όλοι περίμεναν σε ένα θαύμα. Ο Τραϊανός και η κόρη τους εκεί καθημερινά πίστευαν ότι μπορεί να γίνει το θαύμα, μέχρι τα ξημερώματα, που η κόρη τους το ανακοίνωσε επίσημα στα social media», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Τάσος Τεργιάκης.

.Γωγώ Μαστροκώστα- Τραϊανός Δέλλας, το 2018/ NDP

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στον Τραϊανό Δέλλα. «Η φιγούρα του αυτή τη στιγμή είναι μία ασκητική φιγούρα, είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει πάρα πολλά κιλά από τον καημό του. Έχει αφήσει μούσια, σαν ναυαγός, μου περιγράφουν ότι είναι σαν καλόγερος», περιέγραψε.

Η πίστη για ένα θαύμα

Ο Γιώργος Λιάγκας επισήμανε ότι το ζευγάρι είχε βαθιά πίστη στον Θεό. Ο Τραϊανός Δέλλας μέχρι τέλους προσευχόταν κι ήλπιζε σε ένα θαύμα.

«Να σας πω ότι επειδή είναι μία οικογένεια πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία, επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει η Γωγώ, πήγαινε σε μοναστήρια ο Τραϊανός, με διάφορους ιερείς, με διάφορους καλογέρους, έπαιρνε διάφορα κομποσκοίνια που τα ευλογούσαν και τα πήγαινε στο νοσοκομείο και τα φόραγε στη Γωγώ. Ήταν πολύ πιστοί και οι δύο, και η Γωγώ και ο Τραϊανός, έκαναν εκκλήσεις μήπως και τους βοηθήσει η Παναγία και ο Χριστός, να μπορέσει η Γωγώ να το ξεπεράσει. Μου λένε ότι ενώ όλοι είχανε λυγίσει και είχαν καταλάβει ότι έρχεται το τέλος, όταν δε τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχε πέσει σε κώμα η Γωγώ, ο Τραϊανός πίστευε ότι θα τα καταφέρει. Ακόμα και τις δύο τελευταίες μέρες που είχε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια, είχαν φθίνει όλα τα όργανα και τους είχαν ενημερώσει οι γιατροί ότι το τέλος έρχεται, ο Τραϊανός μέχρι και χθες τα ξημερώματα είχε την ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί ένα θαύμα», είπε.

Τραϊανός Δέλλας-Γωγώ Μαστροκώστα στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς/ NDP

«Είναι μία τραγική φιγούρα, πραγματικά τους συλλυπούμαι και ένας άνθρωπος που της στάθηκε όχι σαν άντρας, όχι σαν εραστής, όχι σαν ο άνθρωπος που την αγαπούσε πιο πολύ, όχι σαν σύζυγος, όχι σαν πατέρας του παιδιού τους, κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλος άνθρωπος να έχει τέτοια δύναμη να σταθεί σε όλη αυτή την περιπέτεια», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή που τους είχε συναντήσει πέρυσι το καλοκαίρι. «Πραγματικά, θα μου μείνει η εικόνα, πέρυσι το καλοκαίρι στη Βουλιαγμένη. Η Γωγώ πήγαινε για μπάνιο πολύ πρωί, γιατί της είχαν απαγορεύσει οι γιατροί να τη βλέπει ο ήλιος και πήγαινε η Γωγώ μας πάρα πάρα πολύ νωρίς για μπάνιο. Επειδή είχε φθίνει πάρα πολύ η υγεία της, ήταν πολύ αδυνατισμένη και τη βοηθούσε ρε παιδί μου ο Τραϊανός να μπει, να βγει στη θάλασσα, την είχε, την κοίταγε με τέτοια λατρεία, με τέτοια αγάπη και με τέτοια φροντίδα, που μακάρι όλοι στη ζωή να έχουν ένα Τραϊανό στη ζωή τους, ένα φύλακα άγγελο Τραϊανό, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. […] Πραγματικά, τι να πω, να είμαστε όλοι τυχεροί και κάπου γύρω μας να υπάρχει ένας Τραϊανός Δέλλας. Δηλαδή μέσα στην ατυχία της ήταν τυχερή η γυναίκα αυτή, της ήρθε ο καρκίνος δεύτερη φορά και όλη αυτή η μεταμόσχευση δεν την άντεξε ο οργανισμός και κατέληξε τελικά, αλλά είχε την τύχη να έχει τον Τραϊανό, τον φύλακα άγγελο Τραϊανό Δέλλα. Το έλεγε και η ίδια και σε μένα την τελευταία φορά που την είδα αυτό είχε πει», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

